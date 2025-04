Accordo di fornitura tra Puratos Italia e La Piadineria, la più grande catena italiana di fast casual food

Dal laboratorio artigianale alla grande industria alimentare: Puratos Italia (con sede a Parma) conferma la sua capacità di offrire qualità e innovazione, sempre nel solco della tradizione, a tutte le realtà del settore, indipendentemente dalle loro dimensioni. L’ultimo riconoscimento arriva dal recente importante accordo commerciale con La Piadineria, la più grande catena italiana di fast casual food, ufficializzato in occasione della presentazione del nuovo impasto Multicereale e della nuova ricetta Limited Edition, La Gran Carpaccio.

A fare la differenza è un impasto, 100% vegetale che unisce farina di grano Khorasan, olio Extra Vergine di Oliva e un mix di semi e cereali, che offre un’esperienza di gusto con una chiara identità e che consente di non rinunciare al benessere, tema oggi sempre più sentito dai consumatori.

“Il prodotto è frutto dell’attività di ricerca e sviluppo e si basa, come spesso capita nel nostro settore, anche su un processo tradizionale: per secoli, infatti, per produrre pani ricchi di semi li si cuoceva – spiega Federica Racinelli, R&D Country Manager di Puratos Italia -. Entrando più nel dettaglio va sottolineato che al momento del consumo i grani rilasciano lentamente l’idratazione prolungando la freschezza del pane. In più grazie, al processo di fermentazione, il gusto è ottimo e infine, sotto il profilo salutistico, i grani interi apportano vitamine e minerali. La gamma Softgrain, questo il nome commerciale del prodotto, offre cereali interi morbidi e pronti all’uso, dal sapore intensificato dalla fermentazione naturale. Utilizziamo il metodo tradizionale tedesco di ammollamento e cottura dei grani con lievito madre. Questo processo permette di realizzare una piadina sottile e gustosa, mantenendo intatti tutti i nutrienti del grano intero.”

“L’impasto utilizzato da La Piadineria si inserisce perfettamente nei trend di consumo attuali, che vedono gli italiani sempre più attenti al benessere fisico, individuando nel cibo un alleato quotidiano. L’unione di cereali integrali, semi e fibre nell’impasto risponde alla crescente domanda di prodotti salutistici che non sacrificano il gusto, confermando la capacità di Puratos di anticipare e soddisfare le esigenze di mercato, indipendentemente dalla scala di produzione” ha aggiunto Valentina Bianchi, Marketing Manager di Puratos Italia.