ACER, il 20 febbraio sciopero nazionale lavoratori Federcasa: a Parma presidio in piazza Garibaldi

Organizzazioni sindacali, lavoratrici e lavoratori esprimono forte preoccupazione per la situazione dell’edilizia pubblica e per il ruolo delle aziende pubbliche che gestiscono l’emergenza abitativa.

Da anni assistiamo ad un progressivo calo delle risorse destinate ad un serio intervento nel settore che ormai vive una vera situazione di emergenza.

Sono gravi le difficoltà che il settore sta vivendo: manca prima di tutto un piano di investimenti per un rilancio dell’Edilizia Residenziale Pubblica a livello nazionale e non vengono trovate le risorse per finanziare il Fondo per il sostegno all’affitto.

In un contesto di difficoltà economica che vede coinvolte le stesse famiglie che si rivolgono alle Istituzioni per avere un sostegno, le lavoratrici e i lavoratori delle Aziende Casa si impegnano quotidianamente per assicurare loro i servizi residenziali e rispondere alla crescente emergenza abitativa.

È necessario e urgente riconoscerne la professionalità ed il valore a partire dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il Contratto Federcasa va rinnovato e deve essere riconosciuto un adeguamento a tutela dei salari di fronte all’aumento dell’inflazione di questi anni che grava su tutti, lavoratori compresi. Federcasa deve dare risposte adeguate alle lavoratrici e ai lavoratori.

In occasione dello sciopero nazionale, il prossimo martedì 20 febbraio è convocato da FP CGIL e CISL FP territoriali un presidio in piazza Garibaldi davanti alla sede municipale dalle ore 10 alle ore 12.