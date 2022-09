Acer Parma: appuntamento a Medesano con gli inquilini e le autogestioni delle Case popolari

Dopo la grande partecipazione e il successo dell’iniziativa che a luglio ha coinvolto gli inquilini degli edifici gestiti da Acer Parma e tanti residenti e villeggianti del Comune di Berceto, si rinnova in un’altra zona della provincia di Parma, sulla Pedemontana, l’appuntamento “Apericena per tutti”: nel Comune di Medesano, a partire dalle 18 di mercoledì 21 settembre, all’interno del parco giochi di via Dordone della frazione di Felegara, si svolgerà infatti un momento di socializzazione “gemello”, pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza e le circa duecento persone che abitano nei dodici edifici gestiti dall’Azienda Casa tra Ramiola, Medesano, Sant’Andrea, Varano dei Marchesi e Felegara.

Tra le esperienze più significative che anche il territorio di Medesano sa esprimere, vi sono infatti i due edifici attualmente in regime di autogestione, uno dei quali nella stessa via Dordone e il secondo in via Verga: seguendo la propria missione, che vede la manutenzione e la gestione degli edifici come elemento fondante ma anche la grande attenzione da prestare alla qualità della vita di chi che quegli edifici li abita, Acer Parma prosegue nel favorire momenti di aggregazione e forme di gestione responsabili quali la modalità dell’autogestione permette di mettere in campo, con l’obiettivo di “far star bene” i propri inquilini mettendo al centro le persone.

L’evento “Apericena per tutti” punta così a creare momenti di condivisione per conoscere e parlare con i propri vicini di casa: l’evento è organizzato da Acer Parma con il contributo del Comune di Medesano, in programma gli interventi dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti dell’Azienda Casa, e a seguire l’accompagnamento musicale di Paolo & Simo Reverberi e un ricco buffet curato dalla pasticceria Maximilian.

“Apericena per tutti”, l’appuntamento è per:

mercoledì 21 settembre, alle ore 18.00, presso il parco giochi di via Dordone, frazione di Felegara – Medesano (PR).

Saranno presenti:

– Il Sindaco di Medesano, Michele Giovanelli;

– L’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Medesano, Stefania Nebbi;

– Il Presidente di Acer Parma Bruno Mambriani;

– Il direttore di Acer Parma Italo Tomaselli.