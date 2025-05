Acqua & Territorio 2025: a Montechiarugolo uno dei migliori lavori dell’anno

Al termine di un’annata scolastica che ancora una volta ha visto coinvolgere migliaia di studenti di ogni ordine e grado in tutta la regione Emilia Romagna grazie a progetti mirati sia di tipo tecnico-scientifico che divulgativo, ANBI Emilia Romagna, contando sull’ospitalità del Consorzio di bonifica Renana presso l’impianto di Bagnetto nel comune di Castello d’Argile, ha premiato i migliori progetti di comunicazione del concorso “Acqua & Territorio 2024-25”. Inserito a pieno titolo nel contesto più ampio della Settimana nazionale della Bonifica che ha come tema “le risorse idriche e multifunzionalità per la sostenibilità”, l’epilogo delle proficue attività dei studenti regionali ha palesato concretamente la maturata consapevolezza delle giovani generazioni nei confronti della risorsa acqua, del suo valore e dei comportamenti da adottare per averne massima cura e considerazione.

Alla presenza della coordinatrice regionale di ANBI Emilia Romagna Raffaella Zucaro, della vice sindaca di Castello d’Argile Tiziana Raisa , del sindaco di Sala Bolognese Emanuele Bassi (consigliere di Città Metropolitana per i territori della pianura bolognese), della presidente del Consorzio di bonifica Renana Valentina Borghi, della presidente della Bonifica Parmense Francesca Mantelli , della presidente dei documentaristi DER Emilia Romagna Enza Negroni , di alcuni componenti della giuria tecnica del concorso, dello staff operativo di ANBI Emilia Romagna, dei comunicatori dei consorzi e del corpo docente, il giornalista Andrea Gavazzoli ha chiamato a ritirare i riconoscimenti per i migliori lavori le classi e gli studenti che hanno primeggiato nelle rispettive categorie Migliori fotografie e Migliori video: Miglior fotografia 4 A Scuola primaria Villa Minozzo Reggio Emilia “L’anima dell’acqua “ e 2 D Scuola Secondaria di Primo grado I.C Borgonovo Val Tidone Piacenza con “Molino Ceppetto”, Miglior fotografia individuale Khosla Triya classe 2° C scuola secondaria di primo grado I.C Borgonovo Val Tidone Piacenza. Nella sezione Migliori video: Classe 4 A Scuola primaria Villa Minozzo Reggio Emilia “ Nel viaggio di una goccia : dall’Appennino al mare “e 1 E Scuola secondaria di primo grado San Lazzaro di Savena Bologna con “Water on Emilia-Romagna”.

Infine una menzione speciale per il progetto innovativo è stata assegnata dalla giuria critica presieduta da Marcello Mastrorilli alla scuola Cecrope Barilli di Montechiarugolo Parma per il progetto “ Le Via d’Acqua”. “L’esperienza maturata in questi anni di attività nelle scuole grazie ai progetti che abbiamo ideato in collaborazione con gli istituti – ha evidenziato Francesco Vincenzi presidente nazionale ANBI e ANBI Emilia Romagna – ha contribuito ad incrementare notevolmente la consapevolezza nelle giovani generazioni del valore inestimabile della risorsa idrica in ogni suo impiego . Proprio i giovanissimi infatti sono chiamati, fin d’ora, ad essere protagonisti del nostro avvenire ed in epoca di mutamento globale del clima la conoscenza è il primo passo per acquisire coscienza nei comportamenti propri e altri” .

I consorzi di bonifica ANBI dell’Emilia Romagna che partecipano al concorso sono: Consorzio di bonifica di Piacenza , Consorzio Bonifica Parmense, Consorzio Emilia Centrale, Consorzio Burana, Consorzio Renana, Consorzio Pianura di Ferrara, Consorzio della Romagna , Consorzio Romagna Occidentale , CER Canale Emiliano Romagnolo