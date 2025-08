ADE S.p.A.: accordo coi sindacati per parità di genere e sostegno a dipendenti “fragili”

ADE S.p.A., società che gestisce i servizi cimiteriali del Comune di Parma, ha recentemente sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo di rilevante valore strategico per la promozione della parità di genere e dell’inclusione. L’intesa prevede misure concrete a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori (in particolare persone con disabilità, genitori e caregiver), rafforzando le politiche di conciliazione tra vita privata e lavorativa. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso da ADE per garantire un ambiente di lavoro equo, rispettoso e realmente inclusivo, a beneficio di tutte le persone che operano nella società.



Nel dettaglio, l’accordo prevede un congedo aggiuntivo per le lavoratrici e i lavoratori che assistono persone con disabilità o che hanno figli e figlie minori di 12 anni; una borsa di studio destinata a chi ha figli o figlie che concludono la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado con determinati risultati scolastici; un contributo annuale per figli o figlie che frequentano la scuola dell’infanzia; incentivi per l’iscrizione dei figli e delle figlie al Fondo sanitario previsto dal CCNL; infine, alcuni accomodamenti ragionevoli in caso di malattia per i/le dipendenti con disabilità.



Caterina Bonetti, Assessora con delega a Diritti e pari opportunità e Servizi Cimiteriali, commenta: “Come amministrazione siamo molto contenti di questa linea di intervento portata avanti con la nostra partecipata Ade. Si tratta di un segnale importante, che si unisce alla certificazione di genere già conseguita dalla società e che speriamo possa essere di sprone per altre realtà, pubbliche e private, del nostro territorio. Investire su elementi di sostegno alla conciliazione vita/lavoro, alla formazione scolastica, alla genitorialità e al ruolo di caregiver, ma anche alla piena equità per quanto riguarda il tema della disabilità, significa realizzare uno spazio professionale accogliente e attento ai bisogni del personale, creando le premesse per un maggior benessere e una miglior qualità del lavoro, valori in cui crediamo profondamente”.



L’Amministratore Unico di Ade s.p.a. Matteo Petronio sottolinea: “Oggi celebriamo un momento importante per la nostra azienda, ma soprattutto per le persone che ne fanno parte. La sottoscrizione di questo accordo, cui si è giunti attraverso un costruttivo confronto con le OO.SS FP CGIL- FIT CISL – UILT (che ringrazio), rappresenta un primo passo concreto verso un modello di impresa più giusto ed inclusivo, oltre che un vero e proprio investimento nel capitale umano, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro e riconoscere la centralità delle persone”.



Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL- FIT CISL – UILT esprimono grande soddisfazione per questo accordo che tutela e valorizza momenti importantissimi nella vita delle persone e per la prima volta amplia i temi che solitamente sono oggetto dei contratti aziendali, auspicando che questo sia solo l’inizio di un percorso di contrattazione che nei prossimi anni potrà essere ulteriormente ampliato e diffuso in altre aziende.



L’accordo si inserisce in continuità con il percorso avviato nel luglio 2024, quando ADE è stata la prima società del gruppo Comune di Parma a ottenere la certificazione per la parità di genere. Questo riconoscimento ha attestato l’adozione di un sistema di gestione volto a valorizzare la diversità, a contrastare ogni forma di discriminazione e a promuovere l’empowerment femminile.



La sottoscrizione dell’accordo coi sindacati conferma l’impegno concreto e continuativo di ADE nel tradurre i principi della certificazione in azioni reali, ribadendo la propria scelta di campo a favore delle famiglie, del lavoro femminile e della piena parità tra donne e uomini.