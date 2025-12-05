Aeroporti di Forlì e Parma, Burani (Avs): “Serve uno sviluppo realistico e sostenibile per i due scali”

Sulla vicenda dell’Aeroporto di Parma (e su quello di Forlì) interviene anche il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Paolo Burani che chiede alla Regione Emilia-Romagna di rendere finalmente operativa una strategia chiara per i due scali minori, basata su dati reali e su criteri di sostenibilità economica, sicurezza, tutela ambientale e condizioni di mercato effettive.

Nell’interrogazione presentata alla Giunta, Burani domanda quali siano le prospettive concrete per i due aeroporti, alla luce delle criticità emerse: il deficit di 24 milioni di euro per Forlì, le perdite di oltre 82 milioni per Parma, il rischio occupazionale e il recente collasso operativo dello scalo parmigiano dopo la scadenza della certificazione Enac per l’handling. Sotto esame anche la dipendenza di Forlì da un solo vettore, Air Mediterranean, al centro di inchieste internazionali.

Non mancano perplessità sui piani di sviluppo: a Forlì sono previsti 135 milioni di investimenti entro il 2038, ma restano da coprire circa 50 milioni; intanto, il traffico passeggeri è in calo (-1,3% nel 2024 e -26% nel luglio 2025). Parma, citato come scalo dalle “potenzialità inespresse”, si trova invece in una fase di crisi strutturale che mette a rischio posti di lavoro e continuità operativa.

Burani chiede quindi alla Regione di verificare i criteri con cui è stato scelto il vettore operante a Forlì, di convocare un tavolo tecnico con Enac, Arpae, Prefetture e Comuni, e di chiarire la destinazione delle risorse economiche ancora scoperte nei piani di sviluppo, indicando se e come verranno impiegati fondi regionali o europei.