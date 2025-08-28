Aeroporto, Bocchi (FdI): “Dall’assemblea dei soci ancora nulla di fatto?”

Due giorni dopo l’assemblea dei soci di Sogeap, l’ennesima annunciata come decisiva per il futuro dell’aeroporto di Parma, non trapela ancora alcuna notizia del suo esito.

Tutto lascia pensare che sia avvenuto l’ennesimo “nulla di fatto”. Ritengo grave che l’agonia della società che gestisce questa importante infrastruttura, dall’esistenza così tribolata, proceda nel silenzio e nell’assenza di un vero dibattito pubblico. Nel silenzio sono passati gli avvicendamenti degli amministratori delegati, le dimissioni del suo presidente, gli esiti di assemblee e cda che dovevano essere decisivi, fino alla richiesta di messa in liquidazione della stessa.

Ci aspettiamo ora che il sindaco Guerra relazioni sulla situazione reale situazione, sulla presenza di investitori disposti ad entrare nella compagine e sulle concrete prospettive future dell’aeroporto. Sappiamo bene quanto la maggioranza di governo locale sia divisa su questo tema e quanto il PD abbia ostacolato il piano di sviluppo del Verdi, approvato solo grazie ai voti della minoranza.

Sappiamo anche come la regione, socia dell’aeroporto di Bologna, abbia un occhio di riguardo verso quello scalo a discapito degli altri coi quali dice di voler costruire una rete regionale integrata. Non vorrei che anche il sindaco di Parma seguisse logiche di partito piuttosto che territoriali, assecondando in qualche modo i disegni del PD bolognese. Chiediamo, insomma, un sussulto di orgoglio da parte di chi ha veramente a cuore la sopravvivenza e lo sviluppo di questa infrastruttura: lo si deve alla città e soprattutto a chi, ogni giorno, tra difficoltà e incertezze, in aeroporto vi lavora.

Priamo Bocchi – Fratelli d’Italia