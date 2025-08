Aeroporto, Boschini: “Gli imprenditori hanno tutti gli ingredienti utili per preparare il pasto. Se solo sapessero cucinare…”

“Le opposizioni in consiglio mistificano la realtà additando l’amministrazione comunale di responsabilità e volontà che non le competono – interviene il capogruppo di Sinistra Coraggiosa Marco Boschini sulla crisi dell’aeroporto Verdi -. La coalizione di centrosinistra si è candidata con un programma preciso sul tema aeroporto: da una parte bloccare lo sviluppo dei voli cargo (fatto), dall’altra agevolare la proprietà ad implementare i voli per i passeggeri. Gli imprenditori coinvolti hanno tutti gli ingredienti utili per preparare il pasto. Se solo sapessero cucinare…”.