Aeroporto, Centerline: “Proposta finanziaria all’assemblea dei soci So.Ge.A.P. il 21 agosto”

Stiamo collaborando con tutti gli azionisti di So.Ge.A.P., in stretta coordinazione con le autorità aeronautiche italiane, il Comune di Parma e la Regione Emilia-Romagna, a una proposta per sostenere la continuità finanziaria dell’Aeroporto di Parma. Tale proposta sarà presentata per esame e discussione all’Assemblea dei Soci del 21 agosto, come parte del nostro più ampio piano strategico e industriale per rilanciare e far crescere lo scalo.

Centerline

Centerline è una società internazionale di gestione e sviluppo aeroportuale, con sede a Vancouver, in Canada. I dirigenti e i partner vantano storie e progetti di successo in tutto il mondo. La nostra missione è potenziare la sostenibilità, i collegamenti e l’efficienza degli aeroporti, garantendo i più alti standard di sicurezza e qualità del servizio ai clienti.