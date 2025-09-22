Aeroporto di Parma, Cgil Cisl Uil: “Bene il posticipo dell’istanza di liquidazione”

Le segreterie di Parma di FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti EMILIA ROMAGNA accolgono favorevolmente la decisione del Tribunale di posticipare e decidere sull’istanza di liquidazione giudiziaria della società dell’Aeroporto di Parma Sogeap.
Chiediamo che questo tempo concesso sia speso bene per trovare quelle soluzioni necessarie alla sopravvivenza dell’Aeroporto.
Le organizzazioni sindacali, oltre ad un confronto che possa delineare il perimetro futuro delle attività dello scalo, chiedono che tutti i soggetti interessati, la Società Sogeap con il socio di maggioranza Centerline, gli Enti Locali e Privati facciano ora la loro parte per sostenere il rilancio dell’Aeroporto Giuseppe Verdi.
Assistono all’evolversi della vicenda con rinnovata attenzione guardando soprattutto all’impatto che la stessa potrebbe avere sull’intero indotto occupazionale.
Le segreterie di Parma di FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti Emilia-Romagna