Aeroporto di Parma, Davide Zanichelli (M5S): “Il prezzo di una visione sbagliata”

L’aeroporto di Parma sta vivendo giorni difficili in cui si decidono il futuro e le prospettive della struttura. E’ valutata in 8 milioni l’insolvenza presentata derivante da perdite annuali milionarie che hanno creato una voragine finanziaria senza precedenti.

La causa di questo gigantesco buco finanziario si trova attualmente in parte nell’operatività insostenibile, ma soprattutto in una visione strategica completamente fallimentare che affonda le radici nel passato. Aver intrapreso ostinatamente quasi 10 anni fa la strada della vocazione cargo è stata una scelta disastrosa, confermata dall’attuale situazione, non solo per le difficoltà tecniche, ma anche per la scarsa risposta del territorio. Il tessuto economico del territorio parmense, infatti non ha necessità di una logistica ad alta velocità. Si tratta infatti di un settore agroalimentare stagionato e di una manifattura legata alla meccanica, all’automotive e alle costruzioni. Basta esaminare le prime dieci imprese di Parma per rendersi conto che esse non traggono alcun beneficio da una logistica aerea.

Se si fosse profuso lo stesso impegno nella promozione dell’aeroporto per il trasporto passeggeri – vocazione difficile senza dubbio ma probabilmente trascurata – ci sarebbe forse maggiore fortuna sia dal lato della domanda, considerato che gli aeroporti vicini legati alla mobilità low cost (Bergamo e Bologna) sono prossimi alla saturazione, sia dal lato dell’offerta. L’integrazione con la rete ferroviaria e la posizione nel cuore dell’Emilia turistica e produttiva avrebbero infatti costituito un fattore positivo e attrattivo per chi si sposta per lavoro o per piacere.

A questo si aggiunge il fatto che l’ostinazione verso la promozione del cargo ha creato una frattura tra popolazione e tessuto economico che si somma al rischio concreto che Parma possa perdere definitivamente il proprio aeroporto.

Quello che succederà è difficile da prevedere, ma quello che è successo possiamo dirlo chiaramente: l’avevamo previsto.

Come al solito, però, chi è responsabile della situazione dal punto di vista delle scelte strategiche non ne pagherà le conseguenze. A rischiare di pagare saranno i dipendenti dell’aeroporto e i cittadini di Parma e dintorni.

Davide Zanichelli

Ex deputato M5S