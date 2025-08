Aeroporto, Missione Parma: “Pd parmigiano complice, Guerra spieghi alla città”

Il PD di Guerra e De Pascale ha totalmente abbandonato Parma e una infrastruttura strategica come il Verdi.

In un contesto societario difficile, su cui non vogliamo esprimerci ma che speriamo venga risolto il prima possibile con chiarezza da parte del socio di maggioranza di SOGEAP, i canadesi di Centerline, il punto è politico.

Avete agevolato un accordo con l’Areoporto Marconi di Bologna? In che modo? Si chiede Missione Parma.

Questa è la domanda a cui si chiedono risposte.

L’unica soluzione è quella di coinvolgere uno scalo già saturo come quello di Bologna per dirottare tratte a Parma.

Serviva strategia, visione e questa non è stata messa in campo.

Titubanza, dubbi, incertezze politiche di una maggioranza lacerata continue non hanno aiutato la situazione.

Le istituzioni cittadini e regionali, a guida PD, hanno preso in giro Parma e ci stanno condannando a perdere un’altra, ennesima, infrastruttura strategica come un areoporto internazionale.

Guerra verrà ricordato come il Sindaco che ha fatto chiudere l’aeroporto di Parma.

Il PD è da sempre nemico di Parma e delle opere pubbliche.

Missione Parma