Aeroporto, Parma Città Pubblica: “Cosa si è disposti a fare per resuscitare un morto! Sosteniamo il sindaco Guerra nel suo no ai cargo”

“Cosa si è disposti a fare per resuscitare un morto! Pensavamo di aver toccato il fondo dell’informazione cittadina dopo i tanti titoli a favore dell’ampliamento dell’aeroporto Verdi (in una sola settimana) senza contraddittorio. Ma la Gazzetta di Parma riesce a superarsi tutte le volte.”

Lo scrive Parma Città Pubblica con Roberta Roberti.

“Non paga di aver dato degli idioti a tutti i candidati sindaco prima delle elezioni comunali (vi ricordate il “viene da chiedersi se ci sono o se ci fanno” nel redazionale del direttore Rinaldi?), oggi il giornale attribuisce a tutti i cittadini che non la pensano come loro il titolo di “incivili”.

Scopriamo oggi, quindi, di far parte degli “INCIVILI”. Ma qual è la società civile? Leggendo scopriamo che sono solo i presidenti delle associazioni portatrici di interessi economici: alberghi, commercianti, ristoranti, il nostro caro ex assessore Cristiano Casa… Ma ai cittadini la Gazzetta di Parma lo ha chiesto?

Perchè loro si sono già espresse votando i candidati sindaco contrari al progetto.

C’è da dedurre da questi articoli che l’UPI deve avere molta paura. E infatti l’iter di approvazione del progetto di sviluppo dell’aeroporto di Parma è attualmente fermo in conferenza dei servizi con la bocciatura di ARPAE e degli uffici tecnici del Comune di Parma, della Provincia di Parma e della Regione Emilia Romagna.

In particolare viene contestata la totale mancanza della zonizzazione acustica aeroportuale, la lacunosa ipotesi di interramento dell’elettrodotto a nord della pista, la mancanza delle soluzioni per la viabilità alternativa dovuta all’interruzione di Strada Parma Rotta e Viale delle Esposizioni, i forti dubbi sulle pesanti interferenze con la quarta corsia dell’autostrada A1, la linea TAV e la linea ferroviaria Milano-Bologna, l’aumento dei rischi per persone ed infrastrutture, la mancanza della viabilità per i soccorsi in caso di incidente aereo e una moltitudine di altre cose.

Inoltre la SoGeAP non ha ancora presentato il bilancio 2021, siamo ampiamente oltre i termini di legge.

Ma questo la Gazzetta di Parma si è dimenticata di dirlo.

Parma Città Pubblica sostiene il Sindaco Michele Guerra e la sua Giunta che hanno dichiarato di voler mantener fede agli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale. Il progetto ampliamento dell’aeroporto non è negli interessi dei parmigiani.”