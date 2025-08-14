Aeroporto Parma, Fregolent (IV): “Ora servono fatti, governo intervenga”

“Accogliamo con favore la decisione del Comune di Parma e della Regione Emilia-Romagna di convocare subito un tavolo con i finanziatori: un segnale di attenzione che va nella direzione giusta. Ma non basta. Speriamo che dai privati arrivi al più presto una proposta seria e sostenibile, perché l’aeroporto ‘Verdi’ non può vivere di rinvii”.

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, che aggiunge: “Parliamo di un’infrastruttura strategica per l’Emilia occidentale, fondamentale per il tessuto produttivo e per l’export del Made in Italy agroalimentare. Chiediamo a Comune e Regione di vigilare sul percorso e al Governo di smettere di restare alla finestra per evitare che un asset così importante venga lasciato senza futuro”, conclude.