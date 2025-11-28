Quotidiano online di Parma

Aeroporto Verdi, Corsaro (Pd): “Le scelte dell’amministrazione comunale sono state oculate e lungimiranti”

di Andrea Marsiletti

Il nuovo piano di rilancio dell’aeroporto Verdi ha trovato una giusta partenza nella scelte oculate e lungimiranti dell’amministrazione: il no all’allungamento della pista – a cui ha lavorato tutta la Giunta – ha impedito l’arrivo dei voli cargo ed è esattamente ciò che ha consentito la svolta di ieri.

L’amministrazione si è mossa nel solco di uno sviluppo turistico sostenibile che valorizzi la vocazione europea della città e del territorio: la ricapitalizzazione di ieri, con gli investimenti di importanti imprenditori del territorio, dimostra che questa è una scommessa che Parma può vincere.

Pur non negando la fatica che è stato il nostro dibattito interno, rivendichiamo con forza e orgoglio di aver lavorato ad un piano che non prevedesse una pista più lunga. Quella scelta si è rivelata giusta e prodromo di sviluppo di una infrastruttura importante e che contribuisce all’accessibilità ed attrattività di Parma.

Gabriella Corsaro, consigliera comunale gruppo pd


