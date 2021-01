Affidamento in gestione impianti sportivi comunali: pubblicati i bandi

Sono stati pubblicati i bandi per l’affidamento in gestione di diversi impianti sportivi comunali, tra cui l’anello ciclistico G. Ghidini e gli impianti sportivi Gianfranco Casalini, Dino Fragni, Gaetano Scirea, Athos Sassi e Tullo Massera. Il termine per presentazione domande è fissato per il 22 gennaio 2020.

Gli Avvisi sono rivolti ad Associazioni la cui attività sia finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell’educazione motoria dei settori giovanili; Associazioni e società di Parma regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta; Enti pubblici; Associazioni radicate sul territorio; Cooperative sociali e organismi associativi che perseguano finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell’ambito dello sport e Società di gestione srl.

L’istanza di partecipazione e la documentazione ad essa allegata, insieme al piano gestionale dell’impianto, dovranno essere contenuti in un unico plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/01/2021 all’ indirizzo: COMUNE DI PARMA- UFFICIO PROTOCOLLO Via Torello de Strada n. 11/a 43121 PARMA PR.

Gli avvisi, pubblicati sul sito del Comune di Parma, sono scaricabili ai seguenti link

