Affidi e affiancamenti: la Pedemontana ha festeggiato le famiglie accoglienti

Una rete di oltre 20 famiglie che aiutano altre famiglie e che rappresentano un grande valore aggiunto per la comunità. Famiglie dalle braccia aperte, capaci di affiancare altri nuclei in difficoltà (Progetto “Una Famiglia per una Famiglia”) arrivando fino a quel gesto di amore assoluto che è l’affido.

Sono le “famiglie accoglienti” dei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), e il pomeriggio di giovedì 14 dicembre al Circolo anziani “Ivo Vespini” è stato tutto per loro, con una festa organizzata dal Centro per le Famiglie distrettuale e Pedemontana sociale per ringraziarle del loro impegno a favore della collettività. Un luogo, il Vespini, tutt’altro che casuale, per un momento di scambio intergenerazionale, a testimonianza dell’attenzione dei “nonni e nonne” verso i propri “figli e nipoti”.

Un pomeriggio per ritrovarsi, raccontarsi, confrontarsi e, visto il periodo per scambiarsi gli auguri di buone feste, accompagnato da un rinfresco e dai giochi da tavolo “offline” condotti dall’associazione ParmaGamers. E a ringraziare le famiglie capaci di tanta solidarietà sono intervenuti anche gli assessori alle Politiche sociali di Collecchio, Felino, Montechiarugolo e Sala Baganza: Costanza Guerci, Debora Conciatori, Francesca Tonelli e Giuliana Saccani, che ha fatto gli onori di casa. Presenti anche il responsabile dell’Area minori e famiglie di Pedemontana sociale, Federico Manfredi, la responsabile della NPIA dell’Ausl Distretto Sud est, Roberta Rosetti, l’assistente sociale Sabrina Fornari e la psicologa-psicoterapeuta Elisa Eccher che fanno parte dell’equipe affido del Centro per le Famiglie.

«A nome delle colleghe assessore dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo e Traversetolo, ringrazio di cuore tutte le famiglie che, con amore e spirito di servizio concreto, si aprono alla condivisione e si prendono cura di chi attraversa momenti di fragilità familiare o genitoriale – ha detto l’assessore Saccani –. L’affiancamento familiare e l’affido sono servizi il cui sviluppo e rafforzamento ci hanno permesso di poter arginare il fenomeno dei minori in comunità, permettendo ai minori di restare nel loro contesto con tutto il necessario supporto. Se prima di tutto ringraziamo le famiglie accoglienti, senza le quali tutto ciò non sarebbe possibile, vogliamo contemporaneamente ricordare con riconoscenza tutto il lavoro svolto a supporto di queste esperienze dall’Azienda Pedemontana sociale attraverso il Centro per le Famiglie distrettuale, le assistenti sociali e il personale sanitario del distretto sud est. Cogliamo l’occasione per augurare Buon Natale e Buon Anno 2024, che vogliamo sia un anno di impegno per la pace, di cui già intravediamo segnali nelle esperienze messe in luce da questo incontro».