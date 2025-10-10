10 Ottobre 2025

Aggredisce gli agenti intervenuti per una lite domestica: 28enne arrestato con l’uso del taser

di AndreaMarsiletti2

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza, con il quale è stata disposta la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali e l’immediata detenzione in carcere di un cittadino ivoriano di 28 anni.

L’uomo stava beneficiando della misura alternativa per scontare la pena residua, risultante da un provvedimento di cumulo che comprendeva diverse condanne per reati quali lesioni personali, porto di armi o oggetti atti ad offendere e rapina.

La revoca è stata disposta a seguito della commissione di nuovi reati avvenuti lo scorso 30 settembre: in quella circostanza, il 28enne si era reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I fatti si sono verificati durante l’intervento della Polizia per una lite domestica, nel corso della quale l’uomo ha aggredito gli agenti con un comportamento particolarmente violento, tanto da rendere necessario l’uso del taser per contenerlo. Per tali reati, era già stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato presso la sua abitazione e condotto negli uffici della Questura di Parma per gli adempimenti di rito. Al termine delle procedure, il 28enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

