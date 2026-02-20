Aggredisce i sanitari con delle forbici al pronto soccorso: denunciato 53enne

Ha impugnato un paio di forbici e ha minacciato il personale sanitario del Pronto soccorso, pretendendo di essere visitato alle proprie condizioni. Per questo un 53enne italiano è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Parma.

L’episodio si è verificato nella serata del 18 febbraio 2026. Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenute presso il locale Pronto soccorso a seguito della segnalazione di un soggetto molesto che, armato di forbici, stava minacciando il personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era presentato in ospedale per un malore, chiedendo un consulto psichiatrico. Dopo essere stato preso in carico, sarebbe andato in escandescenza, pretendendo di essere visitato dal medico senza la presenza di un medico specializzando. Di fronte al rifiuto dei sanitari di accogliere la richiesta, il 53enne avrebbe afferrato un paio di forbici da un carrello in uso al personale, minacciando di aggredirli.

L’uomo è stato inizialmente contenuto dal personale presente e, poco dopo, gli agenti intervenuti lo hanno messo in sicurezza, accompagnandolo in Questura per gli accertamenti di rito.

Al termine delle procedure è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’accusa di minacce aggravate, tentate lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio.