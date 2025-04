Aggredisce la moglie, due guardie giurate e gli agenti di polizia al pronto soccorso pediatrico: arrestato un trentenne

A torso nudo e ubriaco ha aggredito due guardie giurate al pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Maggiore. È successo mercoledì scorso, nella serata. Il trentenne, nonostante l’intervento degli agenti di polizia che provavano a tranquillizzarlo, ha continuato a inveire contro di loro battendosi il petto con i pugni.

Ma prima dell’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo ha aggredito anche la moglie che era al pronto soccorso con la figlia, afferrandola per il collo, colpevole solo di avergli chiesto di allontanarsi, visto lo stato di alterazione in cui versava.

Accompagnato fuori dall’ospedale, in un primo momento è sembrato calmarsi. “Sembrato” perché in un istante, ha sferrato un violento pugno al torace di un ispettore, nell’intento di darsi alla fuga.

Bloccato con non poche difficoltà, l’uomo ha continuato a scalciare gli agenti, urlare e dimenarsi nell’auto di servizio, sputando anche contro la paratia in plexiglass.

Il comportamento aggressivo è proseguito anche in Questura. Dalle dichiarazioni di una guardia giurata è emerso che dopo essersi avvicinata all’uomo per calmarlo è stata spinta violentemente a terra e colpita da un pugno.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e deferito in stato di libertà per il reato di lesioni a pubblico ufficiale in seguito all’aggressione dei vigilanti.