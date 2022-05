Aggrediscono e picchiano un compagno di classe: denunciati 5 minorenni

Denunciati per lesioni, dai Carabinieri della Stazione di Bussetto, cinque giovani tra i 16 ed i 17 anni.

Il tutto ha inizio all’interno della classe, di un istituto scolastico di Parma, dove un 17enne, per futili motivi, viene afferrato al collo da un compagno. All’uscita della scuola, lo studente si accorge che, fuori dal cancello, ci sono due coetanei, tra cui quello con cui ha avuto lo screzio, che lo aspettano. I giovani lo raggiungono ed iniziano a percuoterlo, fino a quando un professore, attirato dalle grida, allontana gli aggressori e calma l’alunno spaventato ed agitato.

Dopo essersi ripreso, la vittima, si dirige verso casa. Nelle vicinanze di un locale, in Via Toscana, è nuovamente aggredito, con calci e pugni, dai due a cui si aggiungono altri tre ragazzi. La violenta azione è interrotta dalla barista che, uscendo dal locale, riesce a mettere in fuga il gruppo e prendersi cura del 17enne che palesa evidenti escoriazioni alle mani ed una ferita lacero contusa all’orecchio in quanto, durante lo scontro, gli è stato strappato l’orecchino.

Dolorante si reca al Pronto Soccorso, da dove viene dimesso con una prognosi di 10 giorni, e successivamente, accompagnato dalla mamma, presenta denuncia ai Carabinieri della Stazione di Busseto. A seguito della meticolosa attività d’indagine, dall’acquisizione di alcune testimonianze che hanno riconosciuto i presunti autori dell’aggressione, i Carabinieri denunciano per lesioni, alla Procura dei Minori di Bologna, i cinque giovani, tutti residenti in diverse località della Provincia.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma