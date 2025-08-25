Aggressione a “Il Moro”, Campanini (PD): “Massima attenzione del Comune e ascolto dei cittadini”

L’episodio criminale avvenuto in località Il Moro è grave e preoccupante ed è molto importante l’attività investigativa in corso da parte delle forze dell’ordine, giustamente svolta col riserbo necessario per casi come questi. Il nostro Comune è in prima linea per l’affermazione e la promozione della legalità ad ogni livello ed è fondamentale capire se si tratta di fatti sporadici o se siamo di fronte a scontri fra gruppi delinquenziali. Nei Laboratori di quartiere, nei Gruppi di controllo di vicinato e in occasione dell’incontro “La Giunta nei quartieri”, che si svolgerà entro l’anno nel quartiere Lubiana- San Lazzaro-San Prospero, sarà possibile approfondire con i cittadini della zona le problematiche che stanno vivendo. L’amministrazione comunale rimane sempre disponibile all’ascolto e al confronto con i residenti.

Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale