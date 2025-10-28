Aggressione al parcheggio, Tramuta (FdI): “Perchè il rapinatore non è stato espulso?”

Sono profondamente scandalizzato e preoccupato per l’ultimo episodio di cronaca che ha visto un cittadino innocente che stava pagando il parcheggio, vittima di una violenta rapina con pugni in faccia da parte di uno straniero senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. La scelta di denunciarlo e rimetterlo in libertà è inaccettabile e rappresenta un clamoroso fallimento del sistema di sicurezza.

Come è possibile che uno straniero con precedenti penali e senza fissa dimora sia stato rimesso in libertà, anziché essere arrestato e poi espulso dal territorio nazionale ?

Questo è un chiaro esempio di come la politica della porta aperta stia creando un senso di impunità e di disprezzo per la legge.

Il Decreto Sicurezza emanato dal Governo deve essere applicato con fermezza e coerenza. Non possiamo più permettere che la sicurezza dei cittadini sia messa a rischio.

Chiedo a gran voce che vengano prese misure concrete e immediate per garantire la sicurezza dei cittadini e porre fine a questa emergenza.

La cittadinanza merita di vivere in un ambiente sicuro e protetto.

Giuseppe Tramuta – Consigliere comunale FDI