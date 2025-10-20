Aggressione omofoba in stazione, Tramuta (FdI): “Serve presenza più incisiva delle forze dell’ordine”

L’aggressione omofoba violenta contro un giovane alla stazione di Parma è inaccettabile. La totale assenza di reazione dei presenti è stata indegna. L’aggressore straniero è stato identificato dai Carabinieri su richiesta della vittima, ma poi rilasciato. Auspico che le autorità prendano misure immediate per espellere lo straniero una volta formulata la denuncia.

La stazione di Parma, essendo zona rossa, deve essere presidiata adeguatamente.

La presenza dell’esercito, delle forze dell’ordine e polizia locale deve essere più incisiva e preventiva, per rassicurare i cittadini e prevenire ulteriori aggressioni.

Giuseppe Tramuta

Consigliere comunale FDI