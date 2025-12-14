Aggressione su un autobus di linea: arrestata una 49enne per resistenza e lesioni

La Polizia di Stato della Questura di Parma ha arrestato una donna di 49 anni di origini ghanesi, gravemente indiziata dei reati di resistenza e lesioni nei confronti degli operatori di Polizia e del personale “Tep”, oltre a denunciarla per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

Nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre u.s., intorno alle ore 17:30, le Volanti sono intervenute in via La Spezia a seguito della segnalazione di un’aggressione avvenuta a bordo di un autobus di linea. Secondo quanto ricostruito, la donna, priva di titolo di viaggio, avrebbe aggredito il personale addetto ai controlli e, una volta scesa dal mezzo, avrebbe continuato a mantenere un comportamento violento.

All’arrivo degli operatori di Polizia, la donna si sarebbe scagliata contro gli agenti della Polizia di Stato, dando luogo ad una colluttazione nel corso della quale due poliziotti hanno riportato ferite.

La donna è stata quindi condotta in Questura per le operazioni di fotosegnalamento e gli accertamenti di rito, all’esito dei quali è stata arrestata per resistenza e lesioni ai danni degli agenti e del personale “Tep”. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stata collocata nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, celebrato nella mattinata di ieri, nel quale l’arresto è stato convalidato.

La stessa è stata inoltre denunciata in stato di libertà per il rifiuto di fornire le proprie generalità.