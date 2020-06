Ai centri estivi Proges test sierologico a tutti gli educatori

Dopo aver attivato già da lunedì 8 giugno il Centro Estivo 3/6 anni “Summer School Mario Lodi”, presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Mario Lodi di Parma, la cooperativa Proges apre anche i centri estivi per i bambini da 3 a 6 anni, in città e provincia.

Per quanto riguarda il Comune di Parma, per accedere ai centri estivi promossi da ParmaInfanzia è necessario aderire al bando di iscrizione che rimarrà aperto fino al 14 giugno 2020, esclusivamente con procedura online, all’indirizzo http://www.servizi.comune.parma.it

Potranno accedere tutti i bambini/e delle scuole d’infanzia comunali e statali e i bambini nati dall’1/1/2017 al 31/12/2017 che hanno frequentato i nidi d’infanzia comunali a gestione diretta e partecipata, nell’a.s. 2019/2020.

Le attività ludiche saranno svolte nel rispetto delle normative di contrasto alla diffusione del Covid-19, a partire dal distanziamento sociale. In aggiunta a quanto previsto dai protocolli regionali, Proges ha avviato una prassi aziendale che prevederà per tutti gli educatori dei centri estivi 3-6 la proposta dei test sierologici al fine di garantire la massima sicurezza per i bimbi e contribuire, in questo modo, a fornire ulteriori dati al sistema sanitario in termini di conoscenza delle modalità di diffusione e prevenzione Covid.

Per informazioni è possibile contattare ParmaInfanzia SpA allo 0521- 600150.