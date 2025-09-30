Aiga Parma (Associazione italiana giovani avvocati): rinnovato il Consiglio Direttivo

La sezione parmense dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) ha rinnovato il proprio consiglio direttivo in vista del prossimo Congresso Nazionale Ordinario. Alla guida rimane Virginia Andina come presidente, affiancata dal vicepresidente Riccardo Borelli, dal segretario Martina Noleggi, dal tesoriere Margherita Folzani e dai consiglieri Graziella Errico, Andrea Melegari, Marianna Tosi, Maria Sole Vannucci di Gallidoro e Michele Vanolli, nominato anche consigliere nazionale.

Il nuovo direttivo ha espresso il proprio ringraziamento ai soci di Aiga Parma e ai membri del consiglio uscente per il lavoro svolto negli anni 2023-2025.

Virginia Andina ha dichiarato l’intenzione di proseguire le attività dell’associazione, rafforzando la collaborazione con il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma e con le altre associazioni del foro. L’obiettivo è continuare a essere un punto di riferimento per i colleghi che affrontano le sfide della professione, così come per i giovani neolaureati che si avvicinano per la prima volta all’avvocatura, promuovendo formazione, supporto e scambi professionali.