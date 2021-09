Aimi e Mecarelli (Forza Italia): “Politiche delle sinistre colpo alla nuca al termalismo salsese”

“Come segnalato – e ben documentato dalla brava Paola Mecarelli, Coordinatore di Salsomaggiore e Responsabile Regionale del Dipartimento Turismo di Forza Italia Emilia-Romagna – PD e alleati hanno commesso gravi errori politici nella gestione del turismo termale, dal compiacente sindaco di Salsomaggiore, Fritelli, ai vertici regionali che hanno prima depotenziato e poi di fatto svenduto le storiche Terme Berzieri.

Un errore gravissimo perché in tutta Europa il termalismo è un landmark, parametro di sviluppo territoriale, come dimostrato dal recente riconoscimento a patrimonio Unesco di Montecatini Terme. Occorre pertanto avere una visione strategica. Mentre oggi le funzioni termali sono state ridotte ad un terzo nel padiglione Zoia e addirittura il Berzieri trasformato in anonimo centro benessere, un servizio garantito peraltro da quasi tutte le palestre e hotel della zona. In questo modo l’asse terme, afflusso turistico, è stato smantellato con pesanti ricadute su Salsomaggiore, con alberghi e attività commerciali completamente abbandonate al loro destino. La caduta di questo importante volano ha trascinato nel baratro un’intera economia, peraltro in un momento già per nulla favorevole. Occorrono investimenti strategici e mentalità imprenditoriale, per questo Forza Italia ritiene che è venuto il momento di cambiare registro e, quando sarà, amministrazione”.

Così il Sen. Enrico Aimi Commissario Provinciale Forza Italia Parma e Commissario Regionale Forza Italia Emilia-Romagna.