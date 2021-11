Aimi (FI): “Il premio a Mimmo Lucano lascia perplessi”

La Fondazione Tommasini di Parma ha premiato l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, con l’omonimo premio. Una scelta che desta perplessità, soprattutto alla luce delle vicende giudiziarie e delle sentenze che riguardano l’ex primo cittadino.

Forza Italia rispetta la storia di Mario Tommasini, in particolare la Sua eredità morale, questa sì, senza confini, ed è patrimonio di tutti. Ma questo santo laico operava nella legalità assoluta, senza secondi fini. Premiare l’ex sindaco di Riace appare una forzatura ideologica che non rende onore alla figura alta e nobile di Mario Tommasini, benefattore disinteressato. Si avalla, purtroppo, un concetto di “accoglienza” distorto, che finisce per legittimare un utopia: quella dell’apertura indiscriminata delle frontiere.

Ogni Paese civile che si rispetti, invece, ha il dovere di gestire i flussi migratori consentendo l’ingresso solo a un numero congruo di persone intenzionate a integrarsi e per le quali esistono anche concrete possibilità di lavoro. Ogni altra forma di “accoglienza” si rivela, al contrario, finta e addirittura dannosa, poiché una larga parte di migranti irregolari finisce per delinquere e creare allarme e disordine sociale. Il problema non potrà essere risolto fin tanto che non si apriranno gli occhi su questa realtà e fin tanto che le persone come Mimmo Lucano saranno considerate degli eroi. Dare cattivi esempi è sbagliato, plaudire ad essi, pericoloso, confondere gli eroi ingiusto e ingeneroso.

Sen. Enrico Aimi, Capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri Emigrazione