Aimi (FI): “L’assessore Rossi si dimetta”

“Sarebbero bastate le pesantissime e articolate motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato (n. 7850 del 10/12), che ha recentemente bocciato il Regolamento Comunale per le spese dei disabili, a far rassegnare le dimissioni a chi ha una responsabilità politica diretta sulle scelte dell’amministrazione: l’Assessore al Welfare Laura Rossi. Per noi si tratta di una ingiustizia nei confronti dei più fragili.”

Così i forzisti Sen Enrico Aimi, Commissario Provinciale di Parma e Laura Schianchi, responsabile delle politiche sociali.

“Il regolamento, infatti, oltre alle Leggi dello Stato, viola i principi di indipendenza delle persone con disabilità, viola la Costituzione e anche i diritti citati nella Convenzione di New York. Forza Italia, sottolinea Aimi, lo aveva già rimarcato a gran voce, ma senza esito. A tanta ingiustizia si aggiunge ora anche questa nuova indagine su “Svoltare Onlus” che accende nuove luci sinistre sull’operato dell’Amministrazione Comunale. Ancora una volta la difesa dell’Assessore appare come la toppa peggiore del buco:

“Sapevamo tutto ma abbiamo continuato la collaborazione con “Svoltare Onlus” affidandole altri progetti”.

Le spiegazioni in Commissione Consiliare di ieri hanno aggiunto al danno l’avvilente sapore della beffa.

Secondo Laura Schianchi, Il ruolo ricoperto da un Pubblico Amministratore non può derogare dalla serietà, dalla fiducia e dalla trasparenza verso i propri cittadini, in aderenza al dettato costituzionale dell’articolo 54. Ogni Amministrazione competente e trasparente, infatti, verificata l’inidoneità di un soggetto, non gli avrebbe affidato altri lavori, e soprattutto non gli avrebbe erogato altri soldi pubblici.

A questo punto – chiosano Aimi e Schianchi – il susseguirsi di scelte “contra legem” prima, e incomprensibili poi, deve condurre alle dimissioni dell’Assessore. Un atto forte, ma che, in presenza di scelte così marcatamente sbagliate, ne deve rappresentare la più ovvia e legittima conseguenza.