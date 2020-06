Aimi: “Parte da Forza Italia la rinascita del Ducato. Formalizzato il coordinamento provinciale”

Gli azzurri di Parma inaugurano una nuova stagione del movimento con la formalizzazione del nuovo Coordinamento Provinciae che il Sen. Enrico Aimi, Commissario Provinciale, e Capogruppo nella Commissione Esteri del Senato, ha fortemente voluto per il rilancio sul territorio. “Sono molto soddisfatto dalla composizione del Parlamentino Azzurro, che coniuga esperienza, innovazione, competenza e soprattutto voglia di rilancio di Forza Italia a Parma e Provincia” ha sottolineato Aimi. Questi i componenti del Coordinamento Provinciale:

1) Sen.Enrico Aimi Commissario Provinciale

2) Peronaci Beatrice ( F.I. Giovani )

3) Maria Vittoria Valdre’ ( F.I. Seniores )

4) Silvia Iorio ( Azzurro Donna )

5) Giovanni Paolo Bernini ( Enti Locali )

6) Andrea Vaccaro ( Sport )

7) Lucio De Palma ( Giustizia )

8) Laura Schianchi ( Politiche Sociali )

9) Cattabiani Franco ( Decoro Urbano )

10) Edoardo Baccarini ( Cultura )

11) Salvatore Occhiuto ( Comunicazione media e social )

12) Vittorio Albertini ( Attività Produttive )

13) Daniele Pincolini ( Partite Iva – Artigianato )

14) Cinzia Camorali ( Sanità )

Aimi ha illustrato la piattaforma programmatica chiarendo che “l’obiettivo sono le elezioni comunali del 2022 con cui la città si libererà della demagogia e delle chiacchiere neo-qualunquiste del “retromarcista” Pizzarotti, ciò nel quadro della collaudata alleanza di tutto il centrodestra unito. Lo faremo – aggiunge l’Azzurro – proseguendo nell’opera di radicamento sul territorio, anche in considerazione del fatto che a settembre si voterà in alcuni comuni. Una Forza Italia che dalle montagne al Po cercherà di coniugare istanze locali e nazionali: “Made in Italy, filiera agroalimentare, infrastrutture, e in particolare la sicurezza, perché una città con un passato storico prestigioso non può essere in balia di pochi delinquenti e balordi, molti dei quali andrebbero rimandati con fermezza e rapidità da dove sono venuti.”