Al Borgo Santa Brigida quattro appuntamenti in vista del 25 aprile: da Valentina Polinori a Vinicio Capossela

Per preparare nel migliore dei modi la celebrazione del 25 aprile il Borgo Santa Brigida 5/A si fa letteralmente in quattro: dal 21 al 24 aprile, infatti, saranno quattro gli appuntamenti con la musica dal vivo.

Inizia venerdì 21 alle 21.30 Valentina Polinori, cantautrice romana che dopo un percorso universitario tra Parigi e Utrecht è tornata in Italia per dar vita al suo progetto musicale. A marzo è uscito il suo nuovo disco “’Le ombre”, uscito a tre anni di distanza dal precedente “Trasparenti” e dopo una serie di concerti in tutta Italia che l’hanno vista esibirsi in apertura ad artisti come Vasco Brondi, Cristina Donà, Ginevra di Marco, Sick Tamburo e Lo Stato Sociale.

La produzione artistica dell’album è frutto del lavoro della stessa Valentina. Per la prima volta infatti l’artista romana ha curato tutti gli aspetti dei brani, dalla scrittura alla resa sonora, mostrando così un gusto minimale che affida a testi e melodie il ruolo di protagonisti assoluti.

Ingresso libero con prima consumazione (facoltativa) maggiorata di 5 euro per contributo concerto.

Sabato 22 tocca a Cesare Basile, tornato all’essenza della sua arte: quella del cantastorie. Una scelta che parte da lontano: dopo i classici dischi “italiani” – tra cui “Gran calavera elettrica” (2003) e “Hellequin song” (2005) – con l’omonimo album del 2013 il musicista siciliano ha riportato tutto a casa iniziando un lungo percorso di ricerca musicale e linguistica legata alla Sicilia, sua terra d’origine. Un percorso umano prima che artistico che lo ha visto unire al profondo suono folk delle sue radici il groove africano del Mali e il blues dei neri d’America in dischi come “U fujutu si nesci chi fa?” e “Cummeddia”.

Senza dimenticare mai appunto la grande tradizione dei cantastorie di Sicilia che raccontavano la vita politica e le cronache quotidiane in tempi di lotte e di rivalse sociali. In questo suo breve tour solista Basile azzera tutto e spoglia le proprie canzoni ripresentandole così come concepite, nella più vera natura acustica per chitarra, voce e cassa a pedale.

Biglietti su www.dice.fm.

Domenica 23 (alle 19.30) e lunedì 24 (alle 21.30), l’appuntamento dell’ultima domenica del mese con “Elettroencefalodramma”, lo spettacolo ideato e condotto da Sara Loreni e Gianluca de Rubertis, raddoppia e avrà sempre due ospiti d’eccezione: domenica ci sarà la cantante milanese Cristina Donà, una delle voci più importanti della canzone italiana, autrice raffinata e ricercata dalle parole e dalle melodie mai scontate.

Lunedì, infine, dopo aver presentato il suo nuovo disco alle Colonno 28 (in uscita venerdì 21), arriva Vinicio Capossela. Per queste due serate i biglietti sono in vendita su www.postoriservato.it. Per prenotazioni e informazioni scrivere a elettroencefalodramma@gmail.com. Sarà possibile acquistare sia il biglietto per una singola serata sia per entrambe le serate.