Al Centro Congressi Paganini presentazione alla cittadinanza del “Patto Sociale per Parma”

È in programma domani, martedì 27 giugno, alle 15, negli Spazi Ipogei del Centro Congressi Paganini (via Toscana, 5/a), la presentazione alla cittadinanza del “Patto Sociale per Parma”: un patto partecipato che vede coinvolti Comune, Università di Parma, Aziende Sanitarie, rappresentanti del Terzo Settore, sindacati, mondo associativo ed economico della città di Parma per affrontare in modo innovativo ed efficace i bisogni sociali, a fronte delle nuove povertà e criticità, acuite della pandemia, dalla guerra in Ucraina e dai conseguenti rincari energetici.

Il programma prevede l’introduzione a cura del sindaco Michele Guerra; la presentazione del “Patto Sociale per Parma” a cura dell’assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti; la presentazione della cabina di regia e la presentazione dei progetti prioritari del “Patto Sociale per Parma” a cura dei coordinatori dei gruppi tematici e dell’Osservatorio del Welfare dell’Università di Parma e gli interventi degli stakeholder della città. Le conclusioni saranno affidate al sindaco Michele Guerra e all’assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti.