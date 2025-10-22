Al Cinema Astra il docufilm “Quel che resta”: un viaggio tra dolore e speranza

Giovedì 23 ottobre alle 21 al Cinema Astra di Parma sarà proiettato il docufilm “Quel che resta”, diretto da Gianpaolo Bigoli e scritto insieme a Mariachiara Illica Magrini. L’iniziativa si inserisce nella XIX edizione del Festival Il Rumore del Lutto, L’Invisibile, promosso da Segnali di Vita Aps sotto la direzione artistica di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, realizzata in collaborazione con Wendy Film e Associazione 24 FPS, con il contributo di Regione Emilia Romagna e il sostegno di Fondazione Cariparma e Fondazione Monteparma.

Il docufilm racconta uno degli episodi più toccanti dell’emergenza Covid a Parma nel marzo 2020: la restituzione ai familiari degli effetti personali dei pazienti morti in solitudine. Grazie alla sensibilità di un giovane avvocato e al supporto di volontari, sacchetti colmi di oggetti dimenticati sono diventati un rituale collettivo di memoria, cura e resistenza, trasformando gli oggetti più comuni in testimoni silenziosi di legami indistruttibili e di una comunità che cerca di restare unita nonostante l’isolamento forzato.

Dopo la proiezione seguirà una tavola rotonda, moderata da Sandro Nardi, con la partecipazione di Gianpaolo Bigoli, Arnaldo Conforti, Michele Guerra, Mariachiara Illica Magrini e Gabriella Incerti, per approfondire i temi del film e dell’esperienza collettiva narrata.

Ingresso Up To You, fino a esaurimento posti. Per informazioni: irdlbiglietteria@gmail.com.

Programma completo e aggiornamenti sul festival: www.ilrumoredellutto.com