Al cinema Astra la rassegna “Robert Redford. Il cinema, il mito”

La rassegna cinematografica “Robert Redford. Il cinema, il mito”, in programma dal 1° al 18 dicembre al cinema Astra, celebra il grande attore e regista americano recentemente scomparso. Il pubblico potrà rivivere alcune delle pellicole che hanno segnato la sua carriera e la sua vita, con doppia proiezione, rendendo omaggio a una vera leggenda del cinema e icona dei nostri tempi. L’iniziativa è a cura dell’Ufficio Cinema – Settore Cultura del Comune di Parma.

I primi appuntamenti della rassegna porteranno sullo schermo due film del regista George Roy Hill – lunedì 1° dicembre “Butch Cassidy” (Butch Cassidy and the Sundance Kid) e mercoledì 3 dicembre “La Stangata” (The Sting) –, mentre lunedì 15 dicembre il ciclo proseguirà con la proiezione de “La mia Africa” (Out of Africa) di Sydney Pollack, per poi concludersi giovedì 18 dicembre con “L’uomo che sussurrava ai cavalli” (The Horse Whisperer) un grande classico con Redford nella doppia veste di attore e regista.

Ad aprire la rassegna dedicata a Redford, è stata la proiezione di giovedì 27 novembre al cinema D’Azeglio, del film “Corvo rosso non avrai il mio scalpo!” di Sydney Pollack organizzata nell’ambito del ciclo di proiezioni “Generi in frantumi: la New Hollywood tra rottura e riscrittura” promosso dall’Università di Parma.

Proiezioni in programma al Cinema Astra

Lunedì 1° dicembre

Butch Cassidy

di George Roy Hill

(Butch Cassidy and the Sundance Kid, USA 1969, 110’)

Due fuorilegge in fuga, amicizia e malinconia: il film che consacrò Redford grazie anche alla coppia perfetta formata con Paul Newman. La pellicola fece subito breccia nel pubblico, restando nella memoria per il ritmo, l’ironia e il finale tragico-suggestivo. Nell’immaginario rimane la figura del Sundance Kid: elegante, scanzonato e un po’ perdente, ma mito a tutti gli effetti.

Mercoledì 3 dicembre

La Stangata

di George Roy Hill (The Sting, USA 1973, 129’)

Un congegno perfetto di inganni e colpi di scena: Redford e Newman di nuovo insieme diretti da Hill, un film elegante che conquistò il pubblico e sette premi Oscar, tra cui quelli per il miglior film e per la migliore regia. Raffinato e divertente, mostrò la sua abilità nel cinema di intrattenimento con classe: l’arte della truffa raccontata con stile e umorismo.

Lunedì 15 dicembre

La mia Africa

di Sydney Pollack (Out of Africa, USA 1986, 161’)

Il film ripercorre l’avventurosa esistenza della scrittrice Karen Blixen (interpretata da Meryl Streep) dalla natia Danimarca alla volta di Nairobi dove si innamora di Redford, avventuriero inglese, in una storia di sentimenti, paesaggi e perdita. Pollack ci offre l’immagine di un’Africa patinata e affascinante, pervasa da atmosfere d’epoca perfettamente ricostruite e splendidamente fotografata. La pellicola ha ricevuto sette Oscar.

Giovedì 18 dicembre

L’uomo che sussurrava ai cavalli

di Robert Redford (The Horse Whisperer, USA 1998, 170’)

L’adolescente Grace rimane vittima di un gravissimo incidente a cavallo. Le conseguenze sono drammatiche. Tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Evans, racconta la storia intensa di un uomo capace di stabilire un legame profondo con i cavalli ma soprattutto con le persone che incontra lungo il cammino. Una pellicola che unisce sensibilità, forza narrativa e paesaggi mozzafiato.

Info e biglietti:

Spettacoli ore 16:30 e ore 21:00

Prezzo unico € 6,00

Cinema Astra 366/2376453