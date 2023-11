Al Circolo “Il Borgo” incontro sul tema “I cristiani per il socialismo 50 anni dopo”

Mercoledì 29 novembre alle ore 17.30, presso la sede del Circolo “Il Borgo” (via Turchi 15/A), si terrà un dibattito sul tema “I cristiani per il socialismo 50 anni dopo: ragioni, esiti, criticità”. L’evento, che prende spunto dalla pubblicazione del volume di Luca Kocci “I Cristiani per il socialismo 1973-1984. Un movimento tra fede e politica” (edito da “Il pozzo di Giacobbe”) è organizzato da “Il Borgo” e dalla rivista “Uni versum” e intende riflettere sulla storia e l’eredità di un’originale esperienza di impegno politico ed ecclesiale.

Al dibattito, coordinato dal Presidente de “Il Borgo” Riccardo Campanini, parteciperanno il sociologo Marco Ingrosso, il Direttore di “Uni-versum” Luciano Mazzoni e il Responsabile della Pastorale Universitaria dell’Università di Parma don Umberto Cocconi. Le conclusioni saranno affidate all’autore del volume, Luca Kocci, insegnante e giornalista. Sarà possibile seguire il dibattito anche sulla piattaforma Teams (per il link: ilborgodiparma.net).