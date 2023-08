Al controllo dei carabinieri ingerisce 5 ovuli di cocaina: denunciato un 29enne

L’attività di controllo del territorio, continua senza sosta anche in questi giorni di agosto da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma.

Ieri sera la Stazione Carabinieri Parma Oltretorrente, ha dato corso ad un’attività di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti.

Nell’attività sono stati controllati 63 persone, di cui molti giovani specie nel Parco Ducale, via Monte Altissimo e Via Trento.

Un equipaggio ha sottoposto a controllo in via Rastelli un uomo di origine africana, seduto su un muretto all’angolo con via Palermo. Il soggetto, identificato in un nigeriano di 29 anni, residente a Sant’Ilario d’Enza (RE), ma di fatto senza fissa dimora in Italia. Lo stesso, durante il controllo ha fatto movimento anomali con la bocca, come se volesse occultare qualcosa nel cavo orale.

I carabinieri, quindi hanno accertato che proprio nel cavo orale, erano occultati al di sotto della lingua, diversi involucri di forma ovale di colore bianco, ma il nigeriano, anziché espellere lo stupefacente li ha deglutiti. Al fine di evitare rotture degli involucri, che avrebbero potuto causare danni seri all’incolumità del 29enne, lo stesso è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, dove con l’aiuto dei sanitari sono stati recuperati nr. 5 ovuli in cellophane contenenti circa 6 grammi di cocaina, inequivocabilmente destinati allo spaccio.

Durante l’attività sono stati segnalati 7 giovani assuntori di hashish, cocaina ed eroina e recuperati ulterio dieci grammi di droga.

L’attività proseguirà nei prossimi giorni.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma