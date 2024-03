Al Cubo di via Spezia il generale Roberto Vannacci presenta il suo nuovo libro

Sabato 6 aprile, alle ore 17, sul Rooftop del Cubo di via La Spezia, a Parma, Roberto Vannacci presenta il suo nuovo libro dal titolo “Il coraggio vince. Vita e valori di un generale incursore” (Piemme). L’incontro si inserisce all’interno della rassegna ANTIGONE, il ciclo di incontri condotto dal giornalista Federico Casanova, con il patrocinio dell’associazione culturale Parma Palatina.

Dopo aver rappresentato il caso letterario del 2023 con il suo primo libro “Il mondo al contrario” (autoprodotto su Amazon, dove ha venduto oltre 300mila copie in pochi mesi), Roberto Vannacci torna in stampa con un nuovo volume incentrato sulle storie e gli aneddoti più interessanti e avvincenti della sua carriera professionale.

Un’autobiografia in cui il lettore viene accompagnato alla scoperta di un uomo che ha dedicato la propria vita alla divisa: generale dell’esercito italiano e incursore paracadutista, ha partecipato a operazioni e missioni internazionali in zone di conflitto in Africa, nei Balcani e in Medioriente. È stato comandante della Task Force 45 durante la guerra in Afghanistan, della Brigata Paracadutisti “Flogore” e del contingente italiano durante la guerra civile in Iraq.

Sempre schierato in prima linea, protagonista di storie e situazioni non convenzionali, Roberto Vannacci apre il proprio diario dei ricordi per raccontare a cuore aperto le vicende che lo hanno formato come uomo e come militare, scegliendo di essere incursore in ogni frangente della propria vita.

L’incontro è gratuito e aperto al pubblico senza prenotazioni. In caso di maltempo, la presentazione si svolgerà sempre negli spazi del Cubo, all’interno della Galleria Bianca al piano terra. Per info è attivo l’indirizzo mail cuboparma@gmail.com.