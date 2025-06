Al Festival della Parola, il 24 giugno, Piero Grasso e Floriana Bulfon

Si consolida la sezione tematica del Festival della Parola dedicata alla legalità. Dopo Nicola Gratteri (nel ‘23) e Piercamillo Davigo (nel ‘24) martedì 24 giugno, alle 21, al Centro S. Elisabetta del Campus, in co-organizzazione con l’Università degli Studi di Parma, protagonista quest’anno ne “La seduzione della legalità” sarà Piero Grasso, ex Procuratore nazionale antimafia ed ex Presidente del Senato.

Con lui sul palco i giornalisti Pierluigi Senatore (che modererà l’incontro) e Floriana Bulfon, giornalista d’inchiesta freelance, firma di “la Repubblica”, inviata per la Rai e collaboratrice di varie testate straniere; si occupa di criminalità organizzata, terrorismo internazionale, cybersecurity e per la sua attività ha subito minacce ed è sottoposta a misure di protezione.

In apertura di serata “Il Festival dà la parola a…”, presenterà l’attività del CIAC – Centro immigrazione asilo e cooperazione Onlus, con il direttore dell’associazione, Michele Rossi.

L’incontro è a ingresso libero, in caso di maltempo, la serata avrà luogo al Centro Convegni del Campus Universitario, Aule delle Scienze, Pad. 25.

Tutti i dettagli su www.festivaldellaparola.it.