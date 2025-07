Al Festival ValcenoArte 2025 Italia, Francia, Spagna, Irlanda e America

Per viaggiare tra Italia, Francia, Spagna, Irlanda e America non servono aerei ma basta salire a bordo del Festival ValcenoArte: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio artisti italiani e internazionali porteranno infatti musiche da tutto il mondo in luoghi suggestivi da riscoprire della Valceno. Prosegue così, con un intenso weekend, la ventiduesima edizione del Festival organizzato da Associazione Utinam con la direzione artistica del Trio Amadei e il contributo di Fondazione Cariparma.

Venerdì 25 luglio alle 21.00, nella suggestiva Piazza di Iggio di Pellegrino Parmense, si ascolterà “Musica italiana, francese, americana per due fisarmoniche” con il duo formato da Andrea Coruzzi e Yuri Vallara. Sabato 26 luglio alle 21.00 nella chiesa dei Santi Antonino e Fermo, immersione nei colori della musica mediterranea con gli Evoèh, ensemble costituito da Ariana Barrabés (voce e percussioni iberiche e mediorientali) e Jesus Olivares (chitarra, liuto, arpa, baglama e oud). Il duo trasporterà il pubblico nelle atmosfere delle canzoni sefardite, facendo ascoltare le proprie composizioni dal sapore spagnolo. Una musica che unisce culture diverse, usando anche numerose lingue.

Domenica 27 luglio alle ore 17.00 il Festival propone un’escursione botanico naturalistica sul Monte Pietra Nera guidata dal naturalista Luigi Ghillani e da Maurizio Finozzi, che sarà allietata dal profumo dell’elicriso e da incursioni musicali a sorpresa (ritrovo alle ore 16.50 al parcheggio di Pellegrino Parmense). Al termine della passeggiata, alle ore 19.00 presso la Chiesa di Grotta seguirà il concerto “Melodie e ritmi irlandesi” con i Mahogany Gaspipe: Elisabetta Delprato (violino), Gennaro Galante (bouzouki), Stefano Sannino (flauti-whistles) e Flavio Spotti (percussioni, bodhran, rope drum). Partendo dalla tradizione dei Bardi celtici per arrivare alle più contemporanee sonorità delle nuove tendenze “irish”, l’ensemble proporrà Reel, Jig vorticosi e ballad evocative che trasporteranno il pubblico in terra irlandese.

Gli appuntamenti del 25 e 27 luglio sono inseriti nella rassegna “Musica nelle frazioni” del Comune di Pellegrino Parmense. Il Festival ValcenoArte è organizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma, con il sostegno di Fondazione Caterina Dallara, dei Comuni di Varano de’ Melegari, Pellegrino Parmense e Solignano, e con il patrocinio di Provincia di Parma e Regione Emilia-Romagna. Main sponsor: Raytec Vision, Linkotec, Leca Laterlite, Lombatti, Bercella, Fercolor, Autodromo di Varano de’ Melegari. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per informazioni: utinam.organizza@gmail.com, www.facebook.com/valcenoarte.