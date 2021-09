Al Laboratorio Aperto di Parma torna lo Startup Weekend: “Dall’idea all’impresa”

Lo Startup Weekend, il format “dall’idea all’impresa” più diffuso al mondo (oltre 7.000 edizioni replicate in 150 paesi), ha l’obiettivo di trasformare una o più idee imprenditoriali in progetti concreti in 54 ore (la durata di un weekend, appunto).

Realizzato la prima e unica volta a Parma nel 2017, quest’anno sarà riproposto dal Comune di Parma in collaborazione con Officine On/Off, all’interno di “Digita 2021”, la rassegna per l’alfabetizzazione informatica del Laboratorio Aperto di Parma, nell’ambito dei finanziamenti POR-FESR 2014-2020 – Città Attrattive e Partecipate. L’iniziativa rientra nelle attività di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, in collaborazione con Parma Città Creativa UNESCO della Gastronomia.

L’evento “Startup Weekend Food Sustainability Parma” si terrà nei giorni 15,16 e 17 ottobre in presenza presso il Laboratorio Aperto (nella sede provvisoria del Palazzo dell’Ex Provincia in P.le della Pace) e in modalità remota.

Nato come evento di networking, crescita professionale e imprenditoriale delle persone che vi partecipano, nonché di sviluppo e innovazione tecnologica e sociale dei territori in cui si svolge, lo Startup Weekend del Laboratorio Aperto di Parma sarà dedicato a uno tra gli obiettivi più importanti per la futura salvaguardia del nostro pianeta, in linea con la progettazione di Parma quale Città Creativa UNESCO della Gastronomia: la sostenibilità alimentare. Una nuova occasione per il Laboratorio Aperto per affermarsi come luogo di incontro e scambio tra innovatori, solver, stakeholder e aziende territoriali e non solo.

Svolgimento

Lo Startup Weekend inizia il venerdì pomeriggio con la presentazione da parte dei partecipanti delle idee da sviluppare. In caso questi ultimi non si presentino con un’idea chiara o definita, potranno aggregarsi ai diversi team che si andranno a formare nel corso del pomeriggio. Terminate le presentazioni, saranno gli stessi partecipanti a votare le idee che riterranno più valide, oltre alla propria. Partendo da queste, si andranno a costituire i team, i quali saranno distribuiti negli spazi a disposizione nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio. Una volta formati, i team inizieranno a lavorare allo sviluppo imprenditoriale dell’idea seguendo i consigli dei mentor, esperti di riferimento dell’innovazione sociale e tecnologica del territorio e non solo, che potranno intervenire sia in presenza che da remoto. Il processo di sviluppo dell’idea sarà gestito in autonomia dai singoli team e potrà potenzialmente durare “h54”, ovvero non avere pause: per i partecipanti sarà possibile, infatti, per i partecipanti pernottare presso il Laboratorio Aperto.

Il processo di lavoro, supportato da esperti, dall’utilizzo del digital e di eventuali tecnologie possedute dai partecipanti (software, programmi, applicazioni, etc.), sarà finalizzato all’elaborazione di un mockup / prototipo dell’idea e di una presentazione della durata massima di 5 minuti da esporre sotto forma di pitch al resto dei team e alla giuria appositamente convocata. Quest’ultima, composta da imprenditori, investitori e in generale autorità del settore, selezionerà i progetti e i team vincenti, assegnando loro le premialità messe in palio.

Modalità di partecipazione

L’evento è aperto ad aspiranti startupper, innovatori, studenti, ricercatori, freelance, designer, programmatori, imprenditori avviati ed emergente, e in generale chiunque abbia voglia di condividere idee innovative a sostegno dell’alimentazione sostenibile.

Sarà possibile registrarsi all’evento da lunedì 6 settembre a giovedì 14 ottobre 2021 compilando l’apposito form online a questo link https://bit.ly/swfsparma

Come impegno di partecipazione è richiesto il versamento di un deposito di 50,00€, che sarà interamente restituito dagli organizzatori alla fine dell’evento.

Al momento della registrazione, le persone interessate potranno selezionare la modalità di partecipazione (in presenza o da remoto). Tutti i partecipanti riceveranno gadget personalizzati dell’evento e all’interno del biglietto saranno inclusi i pasti. Sarà possibile, per chi parteciperà in presenza, pernottare presso gli spazi del Laboratorio

Partner e sponsor tecnici

L’evento “Startup Weekend Food Sustainability Parma” è organizzato dal Comune di Parma e Officine On/Off in collaborazione con Spazio Area S3 Parma di ART-ER, con il patrocinio di Camera di commercio di Parma, Università degli Studi di Parma e ITS Tech & Food. Per realizzarlo è stato essenziale il patrocinio e il supporto tecnico dei seguenti partner chiave:

Too Good To Go, movimento che lotta contro lo spreco alimentare grazie ad un’applicazione che permette ai commercianti di mettere in vendita i prodotti invenduti della giornata a prezzi ridotti.

movimento che lotta contro lo spreco alimentare grazie ad un’applicazione che permette ai commercianti di mettere in vendita i prodotti invenduti della giornata a prezzi ridotti. Sfera Agricola , azienda produttrice di ortaggi con zero residui chimici, nickel free, grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie insieme a modelli di impresa ad alto impatto sociale.

, azienda produttrice di ortaggi con zero residui chimici, nickel free, grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie insieme a modelli di impresa ad alto impatto sociale. Future Food Institute , organizzazione no-profit con sede in Italia con orizzonti globali che mira a costruire un mondo più equo grazie ad innovatori di livello mondiale, aumentando il potenziale imprenditoriale e migliorando le competenze e la tradizione agroalimentare.

, organizzazione no-profit con sede in Italia con orizzonti globali che mira a costruire un mondo più equo grazie ad innovatori di livello mondiale, aumentando il potenziale imprenditoriale e migliorando le competenze e la tradizione agroalimentare. Le Village by CA Parma , hub targato Crédit Agricole con il supporto dei soggetti istituzionali ed industriali più importanti del territorio, per sostenere la crescita delle startup ed accelerare l’innovazione nelle grandi aziende.

, hub targato Crédit Agricole con il supporto dei soggetti istituzionali ed industriali più importanti del territorio, per sostenere la crescita delle startup ed accelerare l’innovazione nelle grandi aziende. Gruppo Infor, dal 1990 leader nel mercato IT in Emilia-Romagna che affianca i propri clienti nel percorso verso la Trasformazione Digitale, supportandoli con soluzioni personalizzate e all’avanguardia.

dal 1990 leader nel mercato IT in Emilia-Romagna che affianca i propri clienti nel percorso verso la Trasformazione Digitale, supportandoli con soluzioni personalizzate e all’avanguardia. Startup Geeks, piattaforma nata per supportare la nuova generazione di imprenditori italiani attraverso attività di divulgazione, community e formazione.

piattaforma nata per supportare la nuova generazione di imprenditori italiani attraverso attività di divulgazione, community e formazione. Hacking Talents, servizio di mentorship pro bono che supporta chiunque senta la necessità di apportare un cambiamento nella propria carriera professionale, in cambio di una donazione volontaria.

Tutti questi soggetti, insieme a Comune di Parma e Università degli Studi di Parma, metteranno in palio premi e riconoscimenti come, ad esempio, l’accesso a eventi di networking e community aziendali a porte chiuse, la partecipazione a percorsi di accelerazione e di formazione imprenditoriale e tecnica altamente specializzati, Bootcamp in presenza e da remoto e spazi di lavoro attrezzati presso il Laboratorio Aperto.

Per informazioni:

parma@startupweekend.org

https://bit.ly/swfsparma