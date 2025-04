Al Liceo Romagnosi l’incontro “Vite Resistenti”

In occasione dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione, il Liceo Romagnosi organizza l’incontro “Vite Resistenti”, che si terrà il 23 aprile 2025 alle ore 15 presso l’Aula Magna del Liceo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riflettere su alcuni aspetti della lotta antifascista e partigiana, momento fondante della nostra democrazia. Un’occasione preziosa per ricordare le donne e gli uomini che hanno resistito all’oppressione nazifascista, contribuendo con coraggio alla nascita della Repubblica Italiana e alla definizione dei suoi valori costituzionali: libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, pace. Alcuni di questi donne e di questi uomini hanno un legame particolare con il Liceo Romagnosi: ne sono stati docenti, alunni e alunne, alcuni hanno dato la vita in nome di quei valori cresciuti in loro anche grazie alla cultura classica trasmessa e ricevuta nelle aule di questo Liceo. Desideriamo che questa memoria esca dalle aule del nostro Liceo e per questo apriamo l’evento alla cittadinanza, convinti che la memoria storica della Resistenza sia elemento imprescindibile per mantenere e rinnovare i valori fondanti delle nostre comunità.

Programma



Introduce Pier Paolo Eramo, Dirigente del Liceo Romagnosi

Modera Luca Fregoso, docente di Filosofia e Storia del Liceo Romagnosi

Protagonismi e scelte di Resistenza – Marco Minardi e Giulia Cioci , ISREC Parma

I cattivi maestri. Gavino Cherchi – Cristina Quintavalla, docente di Filosofia e Storia

“Ti riporto a casa”. La storia di Eleuterio Massari – Nicola Maestri, presidente ANPI provinciale di Parma

Ingresso libero fino ad esaurimento posti