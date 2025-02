Al Magnani di Fidenza: “Clowndestino” di Teatro delle Benz

Anche per questa stagione il Magnani presenta un titolo che rientra nel protocollo d’intesa regionale “Teatro e Salute Mentale”: sabato 15 febbraio il Teatro delle Benz presenta il nuovo lavoro Clowndestino.

Cosa succederebbe se potessimo tornare indietro nel tempo e, in determinate situazioni, decidessimo di agire diversamente? La nostra vita cambierebbe? O il nostro “destino”, se esiste, ci porterebbe comunque a diventare quello che siamo? Questi gli interrogativi alla base di Clowndestino, il nuovo spettacolo di Teatro delle Benz. Gli Attori-Autori provano a rispondere a questi interrogativi, confrontandosi per la prima volta con un classico del teatro (Macbeth) restituendone una loro personalissima versione con contributi e riflessioni personali riferiti al loro vissuto.

Grazie al Protocollo di Intesa “Teatro e Salute Mentale”, sottoscritto dagli Assessorati regionali alla Cultura, alle Politiche Giovanili, alle Politiche per la Legalità e alle Politiche per la Salute, si è costruito un terreno comune per la valorizzazione del Teatro, elemento di benessere psichico e, soprattutto, di crescita individuale e collettiva. Si tratta di una vera e propria stagione teatrale che intende promuovere le compagnie operanti nei diversi Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna.

Crediti

Clowndestino

Teatro delle Benz – CSM di Castelfranco Emilia

autore Lorenzo Sentimenti con il contributo della Compagnia

regia Simona Ori e Lorenzo Sentimenti – Associazione Teatrale PICCOLE LUCI Onlus

attori/attrici Giovanna, Maura, Nuccia, Andrea, Marco, Luca, Marco, Simone

con Mia e Nadia

produzione Teatro delle Benz/Associazione Teatrale PICCOLE LUCI Onlus

