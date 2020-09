Al museo Glauco Lombardi, Bormioli Pharma partecipa alla Mostra “Il vetro a Parma dall’antichità a oggi”

Bormioli Pharma, azienda leader mondiale nella produzione di packaging ad uso farmaceutico, partecipa alla Mostra “Il vetro a Parma dall’antichità a oggi”, che verrà inaugurata domani presso il Museo Glauco Lombardi.

La mostra, che presenta un percorso didattico per conoscere il vetro dall’antica manifattura locale fino alla realtà industriale odierna, si tiene nell’ambito delle manifestazioni che vedono Parma nominata Capitale della Cultura per il biennio 2020-2021. L’esposizione è il primo appuntamento – organizzato dal Gruppo Medaglie d’Oro Bormioli Rocco – di una serie di iniziative sul mondo del vetro che si terranno in città fino a fine 2021.

Bormioli Pharma sarà presente con una campionatura della propria produzione – packaging in vetro per farmaci orali, parenterali e iniettabili – in un’area espositiva dedicata alla parte moderna del percorso didattico.

“Abbiamo scelto di partecipare a questa iniziativa per promuovere la conoscenza di una della tradizioni industriali più importanti della Città, nell’ambito del nostro impegno di vicinanza al territorio parmense, dove la nostra azienda ha sede e dove si radicano le nostre origini” ha commentato Andrea Sentimenti, Marketing & Innovation Director di Bormioli Pharma.

Bormioli Pharma ha infatti sede in Città e ha un impianto di produzione di packaging farmaceutico in plastica a Castelguelfo. Ha prodotto nel 2019 circa 7 miliardi di pezzi in plastica e vetro, con un fatturato di circa 260 milioni di euro, e conta otto stabilimenti in Italia, Francia e Germania con più di 1.200 dipendenti.