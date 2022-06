Al parco Ducale dal 15 giugno al 2 agosto torna «Arena Teatro al Parco»

Dal 15 giugno al 2 agosto 2022 torna «Arena Teatro al Parco», la rassegna estiva realizzata nel Parco Ducale di Parma dal Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti. Un calendario di ventuno appuntamenti con due laboratori: molto teatro di figura, d’oggetti, d’ombre, per il confluire dentro il programma estivo della ormai tradizionale rassegna di teatro di figura, e l’invito alla scoperta di un teatro esperienziale, immersivo o itinerante, di un teatro intimo, che si intreccia con la sperimentazione di linguaggi che integrano la narrazione, la illustrazione e l’animazione in diretta, la musica elettronica composta dal vivo. E ancora, la rassegna contiene quattro concerti di musiche del mondo e una serata dedicata alla danza d’autore.

Arena Teatro al Parco 2022 è realizzata in collaborazione con il Castello dei Burattini – Museo Giordani Ferrari di Parma, con il contributo del Comune di Parma, del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Monteparma. I concerti sono curati da Giovanni Amighetti in collaborazione con l’associazione Colori d’Africa nell’ambito di Ahymé Festival. La serata dedicata alla danza fa parte della rassegna Intersezioni/Next Generation, curata da Artemis Danza con il contributo del Comune di Parma.

TEATRO

Il programma teatrale si rivolge all’intera cittadinanza, con una gamma molto ampia di linguaggi e di scritture teatrali: per l’infanzia e per i giovani, ma anche per gli adulti.

Si spazia dal teatro “intimo” di Cuocolo/Bosetti, che si esprime in una passeggiata collettiva radioguidata nel Parco Ducale per vivere profondamente la poesia di Emily Dickinson («Dickinson’s Walk», 15 e 16 giugno, per un pubblico adulto), a un fortunato apologo sull’amicizia della compagnia rodisio che prende corpo nell’incontro tra due opposti, ispirato a un racconto dello scrittore giapponese Yuichi Kimura («Il lupo e la capra», 17 giugno, dai tre anni), dalla narrazione condivisa sotto una tenda beduina con l’autore e attore marocchino Abderrahim El Hadiri che fonde cultura europea e africana («Sotto la tenda», 21 giugno, dai cinque anni) alla marionetta vitale e ironica animata da Remo Di Filippo e Rhoda Lopez («Variations», 28 giugno, dai quattro anni).

E ancora, ecco il ritratto di papà Cervi di Bercini/Allegri, prodotto dal Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, disegnato attraverso i doni poetici e struggenti che gli furono regalati da ogni parte del mondo («Cide – I doni di papà Cervi», 29 giugno, dagli otto anni), il teatro immersivo di Campsirago Residenza che fonde suoni, voci e immagini per riscrivere una fiaba classica guidando gli spettatori nel verde del Parco Ducale («Hänsel e Gretel», 11 luglio, dai cinque anni), la rilettura del Brutto anatroccolo di Eccentrici Dadarò che trae energia da un mix di segni comici, tra pantomima e clownerie («Un anatroccolo in cucina», 13 luglio, dai tre anni), la storia di iniziazione radicata nella cultura Masai diretta e interpretata da Silvia Scotti («Yakouba e il leone», 18 luglio, dai cinque anni), che condurrà anche un laboratorio al Castello dei Burattini.

Ecco la realizzazione, ad opera della storica famiglia di teatranti Girovago & Rondella con la Compagnia Dromosofista, di una vera e propria “piazza” composta da «Teatri Mobili», una “Sagra dell’inverosimile” che accoglie tre spettacoli di teatro di figura (21 e 22 luglio, dai quattro e dai sette anni), il teatro d’ombre declinato in tanti modi diversi, dal gioco con le mani delle ombre cinesi al coinvolgimento del corpo di Silvio Gioia («BanDita», 25 luglio, dai tre anni), anch’egli conduttore di un laboratorio al Castello dei Burattini, la performance de Le canaglie prodotta da Carrozzeria Orfeo, che fonde animazione digitale, stop motion, video game e cartoni animati vintage per raccontare la fuga di tre galeotti («Dog Days», 26 luglio, per un pubblico adulto) e la bolla trasparente dentro cui vive una donna, riflessione performativa sulla libertà, e sul senso stesso dell’esistenza, creata da Teatro del piccione e DoascoPerformingArt («Vivo in una bolla», 1 e 2 agosto, ore 19 e 21.30).

MUSICA E DANZA

Il calendario accoglie quattro concerti, un piccolo viaggio nella world music, dal Salento in dialogo con le isole britanniche (Justin Adams & Mauro Durante, 24 giugno) agli incontri musicali tra Europa e Africa del griot del Burkina Faso Gabin Dabiré con Play@Esagono (1 luglio), dall’Afro Fusion esplosiva dei Makoomba con Nomfusi (15 luglio) al viaggio nella musica dei Genesis riarrangiata per pianoforte a coda da Adam Kromelow con Genesis Piano Project (20 luglio).

La serata inserita nella rassegna di danza contemporanea Intersezioni/Next Generation propone un trittico di short formats: Balletto Civile firma “Paesaggio d’interni” da Heiner Muller, Compagnie MF presenta “Chenapan” e Artemis mostra il primo studio di “Nessuno parlava/Prologo di Orgia” (3 luglio).

LABORATORI

Gris Gris: € 10,00 incluso lo spettacolo Yacouba e il leone

Lumen: € 15,00 incluso lo spettacolo BanDita

GLI ARTISTI DI ARENA TEATRO AL PARCO

Gli artisti protagonisti a Arena Teatro al Parco, in ordine di calendario: Cuocolo/Bosetti, compagnia rodisio, Abderrahim El Hadiri, Justin Adams & Mauro Durante, Di Filippo Marionette, Maurizio Bercini e Marina Allegri, Gabin Dabiré, Play@Esagono, Balletto Civile, Compagnie MF, Artemis Danza, Campsirago Residenza, Eccentrici Dadarò, Mokoomba, Nomfusi, Silvia Scotti, Adam Kromelow, Girovago & Rondella, Compagnia Dromosofista, Silvio Gioia, Le Canaglie, Teatro del piccione e DoascoPerformingArt.

LUOGO DEGLI SPETTACOLI

Arena Teatro al Parco

Parco Ducale, Parma

BIGLIETTERIA VIVATICKET

Biglietti € 6

Intersezioni/Next Generation: € 8,00

Concerti: € 15,00

Si consiglia la prenotazione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

0521 992044, biglietteriabriciole@solaresdellearti.it, www.solaresdellearti.it.

Intersezioni/Next Generation: 346 1307815, intersezioni@artemisdanza.com.

Programma

15 e 16 giugno, ore 19.00

DICKINSON’S WALK

Roberta e il libro della Dickinson

con Roberta Bosetti, regia Renato Cuocolo

produzione Teatro di Dioniso, Cuocolo/Bosetti, Australia Council

per un pubblico adulto, capienza limitata

17 giugno, ore 21.30

IL LUPO E LA CAPRA

Storia di due ribelli inconsapevoli e quindi di un’utopia

di e con Manuela Capece e Davide Doro

produzione compagnia rodisio

per adulti e bambini da 3 anni

21 giugno, ore 21.30

SOTTO LA TENDA

di e con Abderrahim El Hadiri

una produzione Cicogne Teatro

per adulti e bambini da 5 anni

24 giugno ore 21.30

Justin Adams, Mauro Durante

Concerto

In collaborazione con Ahymé Festival

28 giugno ore 21.30

VARIATIONS

di e con Remo Di Filippo e Rhoda Lopez

produzione Di Filippo Marionette

per adulti e bambini da 4 anni

29 giugno ore 21.30

CIDE

I doni di papà Cervi

Regia Maurizio Bercini, testo Marina Allegri

con Maurizio Bercini e Fulvio Redeghieri/Arjuna Dacci/Elisa Sandrini

produzione Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti

per adulti e bambini da 8 anni

1 luglio ore 21.30

Gabin Dabiré E PLAY@ESAGONO

Concerto

In collaborazione con Ahymé Festival

3 luglio, ore 21.30

INTERSEZIONI/NEXT GENERATION

Rassegna di danza contemporanea realizzata da Artemis Danza con il contributo del Comune di Parma

Balletto Civile, Paesaggio d’interni, coreografia Michela Lucenti

Compagnie MF, Chenapan, coreografia Francesco Colaleo e Maxime Freixas

Artemis Danza, Nessuno parlava. Prologo di Orgia, regia Agostino Rocca, coreografia Costanza Leporatti

per un pubblico adulto

11 luglio ore 19.00 e 21.30

HÄNSEL E GRETEL

regia Michele Losi, drammaturgia Sofia Bolognini, Sebastiano Sicurezza

produzione Campsirago Residenza

per adulti e bambini da 5 anni, capienza limitata

13 luglio ore 21.30

UN ANATROCCOLO IN CUCINA

di Simone Lombardelli, Dadde Visconti

produzione Eccentrici Dadarò

per adulti e bambini da 3 anni

15 luglio ore 21.30

Mokoomba – NOMFUSI

Concerto

In collaborazione con Ahymé Festival

18 luglio, ore 21.30

YAKOUBA E IL LEONE

di e con Silvia Scotti

maschere e oggetti di scena di Angela Pezzi

per adulti e bambini da 5 anni

20 luglio, ore 21.30

ADAM KROMELOW – Genesis Piano Project

Concerto

In collaborazione con Ahymé Festival

21 e 22 luglio, dalle 18 alle 22

TEATRI MOBILI

La Sagra dell’Inverosimile

di Girovago & Rondella e Compagnia Dromosofista

tre spettacoli per adulti e bambini: Manoviva, 30’, da 4 anni – Antipodi, 30’, da 7 anni – La nostra strana famiglia, da 4 anni, capienza limitata

25 luglio, ore 21.30

bandita

di e con Silvio Gioia

per adulti e bambini da 3 anni

26 luglio ore 21,30

DOG DAYS

di e con Le Canaglie

produzione Carrozzeria Orfeo

spettacolo per un pubblico adulto

1 e 2 agosto ore 19 e 21.30

VIVO IN UNA BOLLA

di e con Danila Barone, Paolo Piano e Lidia Treccani

ideazione e produzione Teatro del piccione e DoascoPerformingArt

per adulti e bambini da 4 anni, durata 30 minuti

LABORATORI

I laboratori si svolgono al Castello dei Burattini, in Via Melloni 3/A.

18 luglio, ore 17

GRIS-GRIS

Laboratorio di amuleti, a cura di Silvia Scotti

per bambini da 5 anni

25 luglio, ore 17

LUMEN

Creare luce, giocare con l’ombra, a cura di Silvio Gioia

per bambini da 3 anni