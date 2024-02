Al Polo Universitario Penitenziario lezioni aperte legate al tema del carcere

Sono iniziate e si terranno fino a maggio le lezioni aperte legate al tema del carcere che l’Università di Parma ha organizzato per studentesse e studenti delle scuole superiori, con sessioni rivolte anche alle scuole medie e agli studenti e alle studentesse dell’Ateneo. Si tratta di un Laboratorio di Sociologia dei processi culturali realizzato in collaborazione con il Polo Universitario Penitenziario di Parma (PUP), sotto il coordinamento scientifico di Vincenza Pellegrino.

I laboratori vertono sull’analisi dei materiali scritti in carcere. L’obiettivo è creare “ponti” tra il dentro e il fuori al carcere, portando alla città la vita e i pensieri delle persone detenute, favorendo la conoscenza reciproca tra persone e mondi lontani; avvicinare generazioni diverse e storie di vita, farle intrecciare e dialogare attraverso il dispositivo della scrittura (auto)biografica. L’idea è quella di utilizzare una scrittura autobiografica “di getto” e corale con studentesse e studenti così come viene fatto con le persone detenute in carcere.

Gli incontri si tengono nella sede del PUP (vicolo dei Mulini 5) sempre al giovedì: la mattina (9-12) e il pomeriggio (14-17).

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti già in programma: