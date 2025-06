Al Punto Arte di Confartigianato la mostra di Silvia Bianchi

Salutate con entusiasmo da istituzioni e cittadinanza al vernissage inaugurale le suggestioni pittoriche proiettate dell’artista parmigiana Silvia Bianchi saranno esposte al Punto Arte di Confartigianato Imprese Parma viale Mentana 139 fino alla fine del mese settembre.Le opere esposte, una quarantina, sono una personale dal titolo “Tre dimensioni dell’anima in volo”, un lungo lavoro di ricerca realizzato nell’arco di 45 anni dal 1979 al 2024; “ le tre dimensioni ha sottolineato la pittrice – rispecchiano tre periodi ben distinti tra loro sia per le tecniche utilizzate sia per il contenuto espresso “.

La prima dimensione comprende i lavori a tempera fatti in età giovanile e imprime su carta emozioni e percezioni espresse attraverso colori e fantasia creativa.

Il periodo dei lavori a olio su tela (seconda dimensione), che va dagli anni novanta al 2000, è incentrato sull’ osservazione e il fermo immagine di momenti di vita e del mondo circostante. Infine, il terzo periodo, ultimi anni, è dedicato esclusivamente al disegno a pastelli, raffiguranti i volatili, i colori del loro piumaggio, la fervida intelligenza e la compiacenza della loro capacità di volare liberi. Silvia Bianchi formatasi al Toschi e grazie allo studio artistico del maestro Magnani ha progressivamente affinato la tecnica della pittura a olio su tela e già nel 1998 ha partecipato a una mostra collettiva presso la Galleria San Tiburzio di Parma che le ha garantito un posto nel catalogo L’Élite – Selezione arte italiana.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter ospitare questo percorso creativo in grado di regalare suggestioni in ogni sua tappa – ha commentato il presidente di Confartigianato Parma Enrico Bricca –La mostra (19 giugno – 30 settembre 2025) sarà visibile nei giorni di apertura dell’associazione: da lunedì a giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 e venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30. L’ingresso è libero.