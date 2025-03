Al “Punto-Hub creativo”, l’incontro “Confusioni d’amore. Una filosofia dell’eros oggi”

Martedì 11 marzo, alle 18.30, a Il Punto – Hub creativo di piazza Garibaldi, si svolgerà l’incontro “Confusioni d’amore. Una filosofia dell’eros oggi”, organizzato dall’Università di Parma – Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali nell’ambito del Bando PRIN 2022 PNRR-Transforming Habits [TRANSHAB].

Protagonista dell’appuntamento, dedicato ad approfondire come la vita e le problematiche sentimentali di ciascuna persona possano diventare un’occasione per riflettere su norme e strutture sociali e per sviluppare esperienze di libertà, sarà Federica Gregoratto, autrice del libro “Love Troubles. A Philosophy of Eros” (Columbia University Press, 2025).

Riferendosi all’autrice Federica Gregoratto si legge sul sito della casa editrice Columbia University Press: “Attingendo a una vasta gamma di fonti – dalla teoria critica della Scuola di Francoforte al pensiero femminista e alle filosofie contemporanee di emozioni e affetti, così come poesie, romanzi, film e musica […] Gregoratto fa una difesa appassionata della libertà erotica come un processo avventuroso attraverso il quale comprendiamo, insieme agli altri, chi siamo e chi vogliamo diventare, sia nelle nostre esistenze individuali che nella nostra vita sociale. […] Love Troubles ci invita a riflettere sulle nostre esperienze amorose, mostrando perché dovremmo amare e imparare da esse”.

Federica Gregoratto è visiting professor di filosofia pratica all’Università di Lucerna. È stata visiting professor di filosofia alla Freie University di Berlino e docente di filosofia sociale e politica presso l’Università di St. – Gallen.