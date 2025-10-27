Quotidiano online di Parma

Al Ridotto del Regio l’anteprima nazionale di “Con ali di vento e di cera”

Un reading teatrale tra miti e testimonianze contemporanee per raccontare la pace al Festival della Pace 2025

di Tatiana Cogo

Mercoledì 29 ottobre alle 20.30, il Ridotto del Teatro Regio di Parma ospiterà l’anteprima nazionale dello spettacolo “Con ali di vento e di cera – I miti a raccontare la Pace”, nell’ambito della quarta edizione del Festival della Pace – Urlo dell’Umanità.

Il reading teatrale, prodotto dalla Casa della Pace e dal Comune di Parma – Assessorato alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri, con il contributo di Fondazione Cariparma, propone una riflessione poetica e musicale sul tema della pace, rileggendo i miti classici in chiave contemporanea.

In scena, la voce narrante di Novita Amadei, scrittrice, intreccerà brani dal suo romanzo Da solo (Neri Pozza Editore, 2024) e testimonianze di rifugiate ucraine, mentre il cantautore Francesco Camattini, dottorando in Peace Studies, offrirà un repertorio musicale ispirato a figure mitologiche come Cassandra, Dedalo, Icaro e Antigone, trasformate in archetipi di pace e resistenza. A creare l’atmosfera sonora, il pianista e compositore Alessandro Sgobbio costruirà paesaggi sonori dal vivo tra pianoforte ed elettronica.

L’evento è parte del Festival della Pace 2025, in corso fino al 6 dicembre, che offre incontri, spettacoli e momenti di confronto per promuovere una cultura della nonviolenza, della giustizia e della solidarietà di fronte ai conflitti globali.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

