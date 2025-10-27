Al Ridotto del Regio l’anteprima nazionale di “Con ali di vento e di cera”

Mercoledì 29 ottobre alle 20.30, il Ridotto del Teatro Regio di Parma ospiterà l’anteprima nazionale dello spettacolo “Con ali di vento e di cera – I miti a raccontare la Pace”, nell’ambito della quarta edizione del Festival della Pace – Urlo dell’Umanità.

Il reading teatrale, prodotto dalla Casa della Pace e dal Comune di Parma – Assessorato alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri, con il contributo di Fondazione Cariparma, propone una riflessione poetica e musicale sul tema della pace, rileggendo i miti classici in chiave contemporanea.

In scena, la voce narrante di Novita Amadei, scrittrice, intreccerà brani dal suo romanzo Da solo (Neri Pozza Editore, 2024) e testimonianze di rifugiate ucraine, mentre il cantautore Francesco Camattini, dottorando in Peace Studies, offrirà un repertorio musicale ispirato a figure mitologiche come Cassandra, Dedalo, Icaro e Antigone, trasformate in archetipi di pace e resistenza. A creare l’atmosfera sonora, il pianista e compositore Alessandro Sgobbio costruirà paesaggi sonori dal vivo tra pianoforte ed elettronica.

L’evento è parte del Festival della Pace 2025, in corso fino al 6 dicembre, che offre incontri, spettacoli e momenti di confronto per promuovere una cultura della nonviolenza, della giustizia e della solidarietà di fronte ai conflitti globali.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.