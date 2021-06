Al ristorante Tre Ville a tavola con i concorrenti di Family Food Fight

Dopo essersi sfidate in tv, le sette famiglie protagoniste della seconda edizione di Family Food Fight, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy in cui ai fornelli si sfidano nuclei familiari e le loro tradizioni, si ritroveranno martedì 29 giugno, a Parma, dalle 20:00, presso il Ristorante Tre Ville, della famiglia Dall’Argine, per cucinare tutte insieme in una serata all’insegna della condivisione dei sapori e delle rispettive tradizioni.

Nel corso della serata, senza alcuna gara ma nel segno dell’amicizia e della stima nate durante il programma tra tutti i componenti delle famiglie, verranno preparati sette piatti, uno da ciascuna che famiglia, che porterà così la sua storia e le sue tradizioni regionali e territoriali. Le sette famiglie arrivano da tutta Italia: insieme ai Dall’Argine, di Parma, ci saranno gli Zago, dal Veneto, del bellissimo e rinomato Ristorante le Querce di Ponzano Veneto; i Plaitano, dalla Lombardia, della “Trattoria della Gloria” caratteristico locale situato in zona Navigli a Milano; i Bustinza, dal Piemonte, di origine Peruviana ma da tempo di stanza a Torino con il loro “ Vale un Perù”; i Lufino, dalla Campania, della “Trattoria Don Alfonso dal 1969”, un caratteristico e tipico locale della vera tradizione Napoletana; gli Autelitano, dalla Calabria, che con il loro Agriturismo “Di petru i’ntoni” portano nel cuore vero della terra Calabra e dei suoi caldi sapori; e, infine, i Vannucchi, dalla Toscana, della “Lanterna blu” di Quarrata, piccolo paesino in provincia di Pistoia.

Per info e prenotazioni – i posti sono limitati – si può chiamare, entro il 25 giugno, il seguente numero: 335.8133429.